Il quotidiano torinese parla del derby milanese e del confronto tra le coppie formate da Thuram e Lautaro e Leao e Pulisic: dovrebbero essere loro in campo dal primo minuto

Eva A. Provenzano Caporedattore 20 novembre 2025 (modifica il 20 novembre 2025 | 16:16)

Le due coppie di attaccanti di Inter e Milan a confronto. Se c'è chi ha messo di fronte Lautaro e Leao, chi Calhanoglu e Modric, c'è chi - come TuttoSport - analizza la prossima partita guardando ai calciatori là davanti che si sfideranno a suon di gol.

La ThuLa composta da Thuram e Lautaro da una parte. E la "LePu"con Leao e Pulisic dall'altra. "I due attaccanti nerazzurri potrebbero ritrovarsi a giocare insieme dopo 54 giorni di separazione dovuti all'infortunio del francese. Addirittura 98 sono i giorni in cui la coppia rossonera non giocava assieme, ma ci saranno loro due nella gara di domenica sera. "Il 50% dei gol segnati dal Milan (11 su 22) porta la firma della coppia. Il 35% dei gol segnati dall’Inter (13 su 37) porta la firma della coppia formata da Marcus e Lautaro", spiega il quotidiano torinese.

"Thuram e Lautaro - spiega il quotidiano sportivo - hanno trascinato l'Inter alla seconda stella nel campionato ’23-24 e, nella scorsa stagione, fino al penultimo piano di due palazzi bellissimi, salvo mancare l’arrivo nel - doppio - attico chiamato scudetto e Champions. Dall’altra parte una coppia che, dopo un paio di stagioni a osservarsi da lontano ognuno dalla sua fascia di competenza, si deve ancora scoprire".

"Il derby di domenica metterà di fronte la “ThuLa” e la “LePu”, Thuram e Lautaro Martinez contro Leao e Pulisic. Non sarà una sfida inedita, i quattro si affrontano ormai da due annate abbondanti e dopo i sorrisi nerazzurri nel ’23-24, sono arrivate le rivincite rossonere nel ’24-25. Però l’incrocio nel derby in programma il 23 novembre sarà una sorta di novità perché Thuram e Lautaro, infortuni permettendo, fanno coppia fissa nel 3-5-2 nerazzurro da ventinove mesi, mentre Leao e Pulisic nel 3-5-2 disegnato da Allegri da luglio, hanno giocato insieme in attacco davvero poche volte", aggiunge TS.

Si dà quindi come più che possibile l'ipotesi Thuram-Lautaro dal primo minuto contro il Milan. Il francese, prima dell'infortunio aveva segnato cinque gol in sette partite. Lautaro di gol totali ne ha fatti 8 in 14 partite tra campionato e Champions. "13 gol sui 37 segnati dall’Inter, di fatto il 35% del totale" dei gol segnati fin qui dalla squadra nerazzurra.

Numeri non distanti quelli della "LePu": "Leao in 8 partite e 470 minuti (dunque meno di un'ora di media a incontro) ha segnato 5 gol; Pulisic in 9 incontri e 439 minuti (49 di media) ne ha realizzati 6. Sommati sono 11 reti sulle 22 del Milan in stagione, dunque il 50% esatto; un incisività quindi superiore rispetto ai "colleghi" nerazzurri", spiega TuttoSport.

Tutti e quattro gli attaccanti hanno fatto gol nella stracittadina. Lautaro ne ha segnati 9 in 20 derby giocati, Leao ne ha fatti 3 nello stesso numero di derby giocati. Fermi a due Thuram e Pulisic che hanno giocato rispettivamente cinque e sette derby.

(Fonte: TS)