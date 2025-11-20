I due uomini chiave del centrocampo in chiave derby: il turco punto di riferimento per Chivu. Il croato si è integrato perfettamente

Eva A. Provenzano Caporedattore 20 novembre 2025 (modifica il 20 novembre 2025 | 13:16)

Il derby di Milano dalla cabina di regia. Da una parte Calhanoglu, dall'altra Modric. Due uomini chiave in mezzo al campo nelle loro rispettive squadre che potrebbero diventare il jolly di Inter e Milan nella prossima stracittadina. Clima freddo e cuori caldi: domenica la squadra di Chivu va a caccia di conferme, il Milan di svolte. E quei due là in mezzo si ritroveranno a confrontarsi e ad ostacolarsi.

"Chivu affiderà al turco il compito di schermare il croato", scrive il Corriere della Sera. "Calhanoglu è reduce da un periodo convulso. Ha flirtato per tutta l’estate con il Galatasaray prestando il fianco alle foto di barbieri e parenti che hanno sognato il ritorno del figliol prodigo a Istanbul. Il j’accuse di Lautaro al termine del Mondiale per club («chi non vuole restare se ne vada» ha tuonato il capitano) sembrava nascondere un solo destinatario. Poi Calha, dopo le vacanze, è tornato ad Appiano, ha chiarito con il Toro e si è messo a disposizione di Chivu".

"Si è caricato l’Inter sulle spalle e l’ha trascinata al primo posto in campionato in tandem con la Roma e contemporaneamente in vetta alla classifica Champions con Bayern Monaco e Arsenal. ieri intanto Calha è rientrato al centro sportivo ed è pronto a migliorare il suo score, da nerazzurro, contro il Milan: in sedici sfide complessive, ha totalizzato sette vittorie, cinque sconfitte e quattro pareggi, segnando tre gol", si legge a proposito del giocatore nerazzurro.

Sul giocatore del Milan invece il giornale parla di un'integrazione velocissima nel gruppo con qualche difficoltà solo nella sistemazione della famiglia (che poi ha trovato casa in centro, in zona Porta Nuova): "Finora ha colpito tutti, oltre che per il rendimento, per la dedizione, l’entusiasmo e l’attaccamento alla maglia". Il giocatore ha firmato in estate un contratto di un anno che ha un'opzione di rinnovo che lui deciderà se esercitare o meno. Intanto lui e Calhanoglu sono pronti a giocarsi il derby.

(Fonte: Corriere della Sera)