Andrea Della Sala Redattore 24 settembre 2025 (modifica il 24 settembre 2025 | 09:32)

I due club hanno ufficializzato quali saranno i loro partner per la costruzione del nuovo stadio. Inviato un segnale importante, in attesa del Consiglio in Comune.

"Questa volta si è puntato direttamente al bersaglio grosso. Il progetto del nuovo stadio di Milan e Inter è stato affidato ufficialmente a un big dell’architettura mondiale come Lord Norman Foster insieme allo studio statunitense di David Manica, specializzato nella costruzione di impianti sportivi in tutto il mondo. Un passo in avanti per adesso senza rete, perché la decisione finale della vendita di San Siro e delle aree intorno all’impianto arriverà soltanto lunedì sera dopo una seduta di Consiglio comunale al calor bianco", scrive il Corriere della Sera.

In attesa, i club hanno però voluto dare un segnale ai tifosi. Non ci sono rendering, non ci sono progetti neanche di massima perché i lavori dei due studi partiranno soltanto dopo la conclusione dell’operazione, ma affidare i lavori a chi ha progettato insieme il nuovo Wembley è materia sufficiente per scatenare l’immaginazione e la fantasia degli appassionati di calcio. Esattamente quello che è mancato in tutti questi anni.

"C’è anche un altro messaggio subliminale nella scelta di Foster e Manica. Wembley non è stato ristrutturato. È stato raso al suolo e ricostruito dalle fondamenta. Esattamente quello che accadrà a San Siro almeno in parte. Wembley è stato completamente demolito nel 2003, i lavori per la ricostruzione sono terminati nel 2007. Sono stati stanziati quasi 800 milioni di sterline per la costruzione di quello che, a oggi, è lo stadio più costoso al mondo", aggiunge il quotidiano.