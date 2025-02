"Dopo il mini-stacco successivo al ritorno da Riad, l’Inter non si era infatti mai fermata: il mese intenso, forse troppo, aveva portato con sé certi alti e bassi inattesi. Stavolta, giusto in vista della sfida a Thiago Motta, i giocatori hanno sfruttato il fatto che, per la prima volta da novembre, non ci sono turni infrasettimanali a complicare il recupero. Calhanoglu è uno degli osservati speciale per domenica: dopo l’infortunio nella finale di Supercoppa giocata in Arabia, Calha non hai mai più raggiunto le vette della stagione stellata. Contro la Fiorentina lunedì è stato tirato via già a metà partita, “vittima” della crudele legge del giallo: il rischio di seconda ammonizione in quella tonnara era reale, meglio non rischiare pensando a Motta. Hakan, che ha bisogno di mettere minuti su minuti in corpo, riprenderà il classico posto in regia, assieme ai soliti compagni della mediana".