"Per l’Inter un risultato da festeggiare tre volte. 1) Innanzitutto perché è lì a raccontare in maniera concreta il valore dell’impegno e della continuità. Di uno staff che ha saputo davvero inseguire un progetto comune, facendo quadrato e lavorando — ognuno per le proprie competenze — per arrivare all’obiettivo. Senza sconfinamenti, senza gelosie, ma con uno spirito di squadra che — idealmente — si è trasferito in campo. Perché non si vincono tre scudetti in sei anni, con tre allenatori diversi, se alla base non ci sono visione e condivisione. In un calcio che divora amministratori delegati e direttori sportivi, addirittura più ancora degli allenatori, l’Inter è un modello di stabilità: probabilmente il suo punto di forza da cui far scaturire il resto delle scelte. 2) Il via libera ottenuto dall’Uefa è anche un segnale di fiducia e di ottimismo in chiave mercato. Dal “dover” cedere Lukaku e Hakimi esattamente cinque anni fa — per le cifre record di 115 e 68 milioni! — alla possibilità di guardare al giovane forse più interessante del calcio italiano, Palestra, il percorso è stato sicuramente faticoso, ma studiato nei particolari. E oggi permette di andare incontro all’estate con la voglia di rinforzare ulteriormente la rosa e consegnare a Chivu altre pedine essenziali", spiega Vocalelli su La Gazzetta dello Sport.