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Inter, modella di stabilità. Idee e competenza per risanare il bilancio: “E ora sul mercato…”

Inter, modella di stabilità. Idee e competenza per risanare il bilancio: “E ora sul mercato…” - immagine 1
Grande lavoro del club nerazzurro che ha sistemato i conti mantenendo alto il livello di competitività della squadra. 
Andrea Della Sala Redattore 

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Grande risultato per l'Inter che, dopo tre anni, è uscita dal settlement agreement. Grande lavoro del club nerazzurro che ha sistemato i conti mantenendo alto il livello di competitività della squadra.

"Per l’Inter un risultato da festeggiare tre volte. 1) Innanzitutto perché è lì a raccontare in maniera concreta il valore dell’impegno e della continuità. Di uno staff che ha saputo davvero inseguire un progetto comune, facendo quadrato e lavorando — ognuno per le proprie competenze — per arrivare all’obiettivo. Senza sconfinamenti, senza gelosie, ma con uno spirito di squadra che — idealmente — si è trasferito in campo. Perché non si vincono tre scudetti in sei anni, con tre allenatori diversi, se alla base non ci sono visione e condivisione. In un calcio che divora amministratori delegati e direttori sportivi, addirittura più ancora degli allenatori, l’Inter è un modello di stabilità: probabilmente il suo punto di forza da cui far scaturire il resto delle scelte. 2) Il via libera ottenuto dall’Uefa è anche un segnale di fiducia e di ottimismo in chiave mercato. Dal “dover” cedere Lukaku e Hakimi esattamente cinque anni fa — per le cifre record di 115 e 68 milioni! — alla possibilità di guardare al giovane forse più interessante del calcio italiano, Palestra, il percorso è stato sicuramente faticoso, ma studiato nei particolari. E oggi permette di andare incontro all’estate con la voglia di rinforzare ulteriormente la rosa e consegnare a Chivu altre pedine essenziali", spiega Vocalelli su La Gazzetta dello Sport.

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3) Il “riconoscimento” arrivato dall’Uefa è, verrebbe da dire soprattutto, la dimostrazione che i soldi sono naturalmente importanti — ed è ancora più importante saperli spendere bene — ma si possono raggiungere risultati sportivi eccellenti anche facendo attenzione a non devastare il bilancio. Anzi, contribuendo ogni anno a migliorare i conti e a riempire le casse. Come? Fondendo due parole: idee e competenza. Le idee che sono state alla base di certe intuizioni a costo zero: da Mkhitaryan ad Acerbi, da Zielinski a Thuram, da Onana a Calhanoglu.

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La competenza che ha portato ad inseguire calciatori funzionali al progetto senza star lì a raccontarsi e raccontare storie diciamo così suggestive, facendo magari ricorso a slogan abusati. Giovani o meno giovani, non è mai stato il pregiudizio a segnare il confine. È così che l’Inter si è risanata, senza mai perdere di vista il risultato del campo, come è successo con le due finali di Champions e anche quest’anno con lo scudetto e la Coppa Italia. Per vincere bisogna avere infatti calciatori forti, ma anche la voglia di immaginarli in un lavoro di squadra. Perché, come diceva Einstein, la creatività è contagiosa.

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