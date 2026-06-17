"Dopo l’ultimo blitz in sede del tecnico romeno, l’intesa era quella di ritrovarsi a metà giugno, tra una tappa e l’altra delle vacanze, per mettere nero su bianco quanto già concordato da tempo. E allora il momento sembra davvero arrivato. Nell’ultimo week-end, l’allenatore nerazzurro era a Capri, dove ha incrociato anche Ausilio. Ora non resta che rientrare a Milano per qualche ora: giusto il tempo di autografare il prolungamento fino al 2028, con conseguente adeguamento dell’ingaggio, e di realizzare gli abituali contenuti social. Poi Chivu partirà di nuovo. Per rispuntare nuovamente quando sarà il momento di cominciare la preparazione".