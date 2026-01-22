Il centrocampista croato è stato il migliore in campo nella sfida contro l'Arsenal e potrebbe essere di nuovo in campo dall'inizio domani sera

Andrea Della Sala Redattore 22 gennaio 2026 (modifica il 22 gennaio 2026 | 14:02)

Il centrocampista croato, Petar Sucic, è stato il migliore in campo nella sfida contro l'Arsenal e potrebbe essere di nuovo in campo dall'inizio domani sera.

"Il bisbiglio s’è fatto boato e ora risuona in tutto San Siro. Petar Sucic era il talento timido. Il bambino cresciuto in una fattoria che si presentò al primo provino della sua vita con le scarpe sporche di fango e senza dire una parola, forte di un carattere introverso dovuto al contesto in cui è cresciuto. Il paesino di trecento abitanti dov’è nato - Kandija, in Bosnia, a un quarto d’ora di macchina dalla città più vicina - s’è trasformato nella Scala dove passeggiare con l’abito buono. Sucic segna solo gol da giù il cappello. Con l’ultimo squillo s’è preso la scena di migliore in campo nonostante la sconfitta per 3-1. Esame passato. Per questo Chivu potrebbe buttarlo dentro dall’inizio anche domani sera contro il Pisa, snodo ostico per la corsa allo scudetto", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"Contro l’Arsenal ha fulminato Raya con un destro dal limite finito sotto al sette. La seconda rete stagionale dopo quella con la Fiorentina, sotto la nord, arrivata dopo aver dribblato Comuzzo con un gioco di suola. Martedì, invece, ha avviato un bel contropiede servendo Lautaro e un altro innescando Dimarco. Nell’Inter è quarto per dribbling riusciti (10) e settimo per passaggi chiave (14). Ha toccato 34 volte il pallone dentro l’area avversaria e vanta due big chance a partita. Numeri importanti considerando che in Serie A ha giocato dall’inizio solo dieci volte su 19 sfornando due assist e un gol in 850’ (1207 totali). Tra i centrocampisti ha giocato più di Mkhitaryan (1090’) e Frattesi (578’), entrambi condizionati da infortuni. In totale Chivu gli ha regalato la titolarità in altre tre occasioni tra campionato e coppe".

"Sucic è stato provato sia da mezzala sia da regista, ma nel calcio fluido dell’allenatore romeno, volto a creare un sistema ibrido dove la mezzala Diouf viene adattata sull’esterno o Akanji gioca in mezzo, il croato rende di più quando ha libertà di sganciarsi e creare superiorità. Nenad Bjelica, suo ex allenatore alla Dinamo passato da La Spezia, ci disse che l’Inter aveva preso un Forrest Gump croato: «Sucic corre non si ferma. Fa almeno 13 chilometri a partita ed è un tuttofare. Ha la gamba di chi randella e il piglio di chi crea». Sui primi c’è ancora da lavorare, ma Chivu ha fiducia e gli darà più chance. Pagato 14 milioni e già testato al Mondiale per club, fin qui le gare opache sono state poche: Udinese, Roma, Verona e anche nella gara d’andata contro il Pisa, dove fu sostituito a fine primo tempo. Due mesi dopo è pronto a chiudere il suo piccolo cerchio con personalità", aggiunge Gazzetta.