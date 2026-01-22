Che la norma si debba cambiare è un’idea che troverebbe d’accordo tutte e venti le società. Ma è la tempistica invece che ha provocato la frattura tra alcuni club. Perché se il cambio della norma fosse stato discusso a mercato invernale terminato, i venti voti sarebbero arrivati senza problemi. Oggi invece non è così. E la votazione ha prodotto la spaccatura. La maggioranza di fatto lunedì ha votato per dire sì alla proposta di De Laurentiis. Per la precisione, 16 sono stati i club favorevoli. Tre invece le società astenute: Inter, Juventus e Roma. Non un sì, ma nemmeno un no. Un’astensione, quella di Inter e Juve, di fatto anche politica, visto che i due club sono rappresentati nel consiglio federale Figc rispettivamente dal presidente Beppe Marotta e dal direttore delle strategie societarie Giorgio Chiellini. L’astensione della Roma è arrivata per tutelare la regolarità della competizione. Un concetto estremizzato dal Milan che col “no” ha ribadito lunedì come a stagione in corso non sia possibile cambiare le regole, soprattutto se coinvolge operazioni di mercato che potrebbero stravolgere l’equilibrio delle attuali forze in campo.