La posta in palio di Inter-Monaco va ben oltre il campo. Sarebbe perfino riduttivo pensare alla possibilità di accedere agli ottavi saltando gli spareggi, che già di per sé non è cosa di poco conto. TuttoSport ribadisce però l'aspetto economico della questione. Si legge infatti: "Per mettere il timbro notarile sulla qualificazione diretta agli ottavi basterà non perdere, però l’Inter ha ottimi motivi per provare a vincere la gara con il Monaco, in primis il jackpot da 24 milioni che potrebbe entrare nelle casse nerazzurre se si allineeranno tutti i pianeti.

Un tesoro composto dal premio per la vittoria in una singola partita (2,1 milioni, contro i 700mila euro per il pareggio), il gettone per il passaggio agli ottavi (11 milioni), un bonus da 2 milioni per le classificate tra le prime otto, più il premio per la posizione in classifica: attualmente l’Inter è quarta e incasserebbe 9,08 milioni ma vincendo potrebbe scalare posizioni sperando che il Barcellona non batta l’Atalanta oppure che il Girona riesca a fermare l’Arsenal".