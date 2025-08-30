Moratti si trova tuttora in terapia intensiva e respira grazie all’ausilio dei macchinari, ma l’obiettivo dei medici, qualora i progressi venissero confermati, è quello di estubarlo per consentirgli di tornare a respirare autonomamente.
Le indiscrezioni dei giorni scorsi riferivano di un Moratti capace di riconoscere i familiari, lasciando trapelare un cauto ottimismo. Proprietario dell’Inter per 18 anni, dal 1995 al 2013, Moratti ha conquistato uno storico Triplete nel 2010 con la squadra guidata da José Mourinho, oltre a una Champions League, cinque scudetti, una Coppa Uefa, quattro Coppe Italia, quattro Supercoppe italiane e una Coppa del mondo per club Fifa.
