Dopo il petardo esploso su Audero, che ha riportato una lieve ferita alla gamba, l'Inter attende la decisione del Giudice Sportivo, che farà la sua scelta in base al referto dell'arbitro Massa. Scrive Repubblica:
Inter, multa, stangata o 0-3 a tavolino? “Non verrà decisa la sconfitta se Massa…”
"Il responsabile del gesto è stato individuato in serata: attualmente si trova in ospedale, ha perso tre dita (un altro petardo gli sarebbe esploso in mano), dovrebbe essere arrestato una volta dimesso. Pare appartenga a un Inter club emiliano, non al tifo organizzato nerazzurro. Il giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, leggerà il referto arbitrale e il rapporto della Procura, poi sceglierà come punire l’Inter (per responsabilità oggettiva). Audero ha terminato la partita, senza chiedere la sostituzione".
"Se l’arbitro Massa confermerà che la gara si è chiusa regolarmente (come dovrebbe essere), lo scenario del 3-0 a tavolino per la Cremonese non verrà preso in considerazione. Il giudice deciderà in base all’articolo 26 del codice di giustizia sportiva, che regolamenta i «fatti violenti dei sostenitori». La sensazione è che si vada verso una multa salata (50 mila euro) e la chiusura del settore ospiti per le prossime trasferte dell’Inter, o anche la chiusura della curva nella prossima gara in casa (sarà contro la Juve). Possibile che la sanzione arrivi già domani".
(Fonte: Repubblica)
