Dopo il petardo esploso su Audero, che ha riportato una lieve ferita alla gamba, l'Inter attende la decisione del Giudice Sportivo, che farà la sua scelta in base al referto dell'arbitro Massa. Scrive Repubblica:

"Il responsabile del gesto è stato individuato in serata: attualmente si trova in ospedale, ha perso tre dita (un altro petardo gli sarebbe esploso in mano), dovrebbe essere arrestato una volta dimesso. Pare appartenga a un Inter club emiliano, non al tifo organizzato nerazzurro. Il giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, leggerà il referto arbitrale e il rapporto della Procura, poi sceglierà come punire l’Inter (per responsabilità oggettiva). Audero ha terminato la partita, senza chiedere la sostituzione".