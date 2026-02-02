"I peggiori in campo - anzi, appena fuori - sono i tifosi dell'Inter che tirano un petardo a pochi metri da Audero , peraltro ex nerazzurro, al 4' della ripresa. Il portiere per fortuna si rialza senza conseguenze. La partita prosegue e i provvedimenti (multa e/o settori del Meazza chiusi) dipenderanno dal referto dell'arbitro Massa e dal Giudice Sportivo: lo 0-3 a tavolino non esiste più, se non per casi reiterati". Così il quotidiano Libero racconta quanto successo a Cremona sull'edizione odierna.

Il giornale ha scritto anche della partita: "Il risultato in quel momento era sul 2-0 per un'Inter brillante nel primo tempo nonostante la fatica di Dortmund. Segnano Lautaro di testa e Zielinski con un tiro dai 25 metri. La ripresa è sotto controllo dell'Inter se non per un tiro di Zerbin (palo). Così i nerazzurri volano a +8 sul Milan, impegnato domani in casa del Bologna. Sia Lautaro sia Marotta condannano l'episodio del petardo. Chivu sottoscrive e parla della vittoria in un momento faticoso per la squadra che continua mercoledì in Coppa Italia".