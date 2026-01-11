Una delle chiavi di lettura di Inter-Napoli sarà la sfida tra Akanji e Hojlund. Entrambi arrivati nelle rispettive squadre a fine agosto, in poco tempo si sono ritagliati un ruolo da protagonisti. Così ne parla La Gazzetta dello Sport: "Inter-Napoli è anche Akanji contro Hojlund, probabilmente due dei migliori colpi della campagna acquisti estiva in Serie A. Di sicuro, quelli che hanno fatto alzare il livello della difesa dell'Inter e dell'attacco del Napoli. Due colpi last minute che hanno permesso a Chivu e Conte di completare la rosa e di ritrovarsi in casa dei nuovi leader".