"Questa sera l'Inter ha l'occasione di allungare in campionato. Ma i nerazzurri in stagione hanno perso con tutte le avversarie che occupano le posizioni di vertice, esclusa la Roma. Con il Napoli lo scorso 25 ottobre hanno perso malissimo, fra insulti e polemiche". Così il quotidiano La Repubblica riassume questa mattina i temi che portano a Inter-Napoli, la sfida al vertice che stasera si giocherà a San Siro.
Repubblica – Inter, col Napoli tra insulti e polemiche. Conte fa pretattica. Chivu sceglie…
"La squadra di Conte con le gare decisive va decisamente più d'accordo rispetto all'Inter. Ma nessuno ha potuto chiederne conto all'ex ct, che prima delle partite non parla quasi più. Colpa del calendario fitto, certo. Ma dietro al silenzio del condottiero questa volta c'è una motivazione meno banale e un po' vintage: la pretattica", spiega il quotidiano.
Senza Neres Conte "medita di avanzare Di Lorenzo e Politano, inserendo Beukema in difesa e dando fiducia sulla sinistra a Elmas". Chivu giocherà con la ThuLa e in mezzo Barella e Zieinski con Calhanoglu. Akanji sembra favorito al centro della difesa per marcare Hojlund.
La sfida di San Siro sarà arbitrata da Doveri e la sfida richiama a diverse polemiche vissute negli ultimi mesi. Dopo la gara di Napoli Conte disse che mai avrebbe permesso a un dirigente di fargli da papà e si stava riferendo a Marotta che era intervenuto ai microfoni dei media nel post gara per un rigore assegnato a Mkhitaryan in uno scontro con Di Lorenzo. Ma due giorni fa Manna, ds del club partenopeo, è tornato sull'arbitraggio della gara col Verona finita due a due. Chivu ha risposto: «Quello che fanno gli arbitri non ci deve interessare. Non cerchiamo scuse o alibi». È la stessa cosa che aveva detto all'andata l'allenatore nerazzurro che si era anche arrabbiato con la squadra per essere caduta nella provocazione della panchina dei partenopei. La tensione era sfociata nella lite tra Lautaro e Conte. E il tecnico azzurro aveva sottolineato che evidentemente aveva conosciuto un bravo giocatore ma non la persona... Scintille che aggiungono linfa ad una partita già bellissima.
