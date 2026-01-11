La sfida di San Siro sarà arbitrata da Doveri e la sfida richiama a diverse polemiche vissute negli ultimi mesi. Dopo la gara di Napoli Conte disse che mai avrebbe permesso a un dirigente di fargli da papà e si stava riferendo a Marotta che era intervenuto ai microfoni dei media nel post gara per un rigore assegnato a Mkhitaryan in uno scontro con Di Lorenzo. Ma due giorni fa Manna, ds del club partenopeo, è tornato sull'arbitraggio della gara col Verona finita due a due. Chivu ha risposto: «Quello che fanno gli arbitri non ci deve interessare. Non cerchiamo scuse o alibi». È la stessa cosa che aveva detto all'andata l'allenatore nerazzurro che si era anche arrabbiato con la squadra per essere caduta nella provocazione della panchina dei partenopei. La tensione era sfociata nella lite tra Lautaro e Conte. E il tecnico azzurro aveva sottolineato che evidentemente aveva conosciuto un bravo giocatore ma non la persona... Scintille che aggiungono linfa ad una partita già bellissima.