Il quotidiano parla della sfida di San Siro e dell'atteggiamento con cui i due allenatori potrebbero affrontarla

Eva A. Provenzano Caporedattore 11 gennaio 2026 (modifica il 11 gennaio 2026 | 15:34)

"Inter e Napoli arrivano allo scontro diretto del Meazza (20.45, diretta Dazn) in uno stato di forma simile (il passo falso con il Verona non cancella la brillantezza dei partenopei nelle ultime settimane) ma con obiettivi divergenti. Il Napoli, per le condizioni in cui si presenta, privo di Neres oltre ai soliti noti, ha tutto da guadagnare: anche un punticino che lascerebbe invariata la situazione sarebbe oro colato per il morale. L'Inter, invece, assapora la sensazione della grande occasione: in un colpo solo può vendicare l'epilogo dello scorso anno, scrollarsi di dosso l'etichetta di squadra che fallisce i big match e affondare il primo strappo significativo nei confronti di una rivale". Così il quotidiano Libero presenta la sfida di San Siro di questa sera. Alle 20.45 si gioca Inter-Napoli e la sfida si rinnova.

Nella scorsa stagione l'Inter ha perso lo scudetto per un punto proprio contro la formazione partenopea. E i ricordi vanno al ritorno dell'anno scorso: il pari firmato da Billing è stato praticamente il momento in cui il club azzurro ha vinto lo scudetto. "Oggi come allora, il Napoli sta comodo nella posizione di "sfavorita" che può puntare al pareggio nella speranza che la foga della vendetta possa tradire l'Inter, un po' come successo all'andata dopo l'episodio arbitrale avverso", spiega ancora il giornale.

"È un esame scudetto anche se non viene raccontato come tale, anche perché Inter e Napoli sono rivali dirette piuttosto fresche. La classifica degli ultimi cinque anni non mente: l'Inter ha 373 punti, il Napoli segue a 342, staccando il Milan fermo a 333 (in 170 partite). Stasera si sfidano i padroni del lustro, non solo del momento, eppure l'atmosfera è ovattata anche per via del gioco del silenzio con cui ci si è avvicinati alla sfida". Conte non ha parlato, Chivu ha smorzato i toni, come fa sempre del resto.

Le scelte — Le scelte di formazione suggeriscono l'atteggiamento delle due squadre: l'Inter scende in campo per vincere e scoperchiare lo status quo; il Napoli per non perdere e mantenere tutto com'è, scrive ancora Libero. E si riferisce al 3-4-3 che manderà in campo Conte, che non ha nemmeno Neres, e scenderà in campo con Di Lorenzo e Politano e con Spinazzola dietro ad Elmas sull'altro lato. Chivu giocherà con Luis Henrique a destra. Akanji al centro della difesa con Bisseck sulla destra e poi la ThuLa.

(Fonte: Libero)