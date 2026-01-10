A dirigere Inter-Napoli domani sera a San Siro sarà l’arbitro Daniele Doveri della sezione di Roma 1. Una scelta che è stata accolta positivamente nell’ambiente partenopeo, come sottolinea il quotidiano Il Mattino:
Il quotidiano napoletano analizza la designazione arbitrale in vista della sfida in programma domani sera a San Siro
“Una scelta logica, lineare: uno dei migliori elementi per una delle migliori partite dell’anno. Sgomberando il campo da problemi”.
I precedenti del Napoli con Doveri sono positivi: l’anno scorso il fischietto capitolino ha diretto Napoli-Inter e Parma-Napoli due sfide decisive per lo Scudetto.
Al VAR ci sarà Di Bello: “Una scelta che soddisfa entrambi i club” aggiunge il quotidiano.
