A dirigere Inter-Napoli domani sera a San Siro sarà l’arbitro Daniele Doveri della sezione di Roma 1. Una scelta che è stata accolta positivamente nell’ambiente partenopeo, come sottolinea il quotidiano Il Mattino:

I precedenti del Napoli con Doveri sono positivi: l’anno scorso il fischietto capitolino ha diretto Napoli-Inter e Parma-Napoli due sfide decisive per lo Scudetto.