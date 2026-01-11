Il quotidiano parla della sfida di San Siro guardando in casa Napoli: la squadra è in difficoltà per gli infortuni e c'è poco da sperimentare

"Il Napoli a San Siro dovrà andare oltre l’emergenza: Neres, fattore numero 1 della risalita dell’ultimo mese, non ci sarà. E Contegiocherà la sfida con l’Inter — non è decisiva ma è uno spartiacque — con cinque assenti. Meglio delle ultime uscite (erano nove), ma i numeri non dicono sempre tutto. Pesa quella del brasiliano, all’andata schierato da falso nove aveva mandato in confusione la difesa nerazzurra, e la soluzione, l’ennesima, che Antonio ha trovato può essere la vera sfida nella sfida". Così il Corriere della Sera parla della prossima rivale della squadra di Chivu, il Napoli che arriverà a San Siro questa sera.

Alla vigilia l'allenatore azzurro non ha parlato ma è una pratica che sta seguendo da metà ottobre quindi non ha cambiato nella sfida contro l'Inter, è una regola che per lui vale sempre. "La scaramanzia è un fattore ininfluente contro la squadra più in forma del campionato, piuttosto la scelta va interpretata ancor più come esigenza di evitare qualsiasi distrazione. L’ossessione per la vittoria dell’uomo, la conosciamo tutti. Così come la cura di ogni dettaglio per presentarsi alla Scala del Calcio con un possibile colpo a sorpresa", si legge ancora sul quotidiano.

"In realtà c’è poco da far girare, ancora. E da sperimentare. Ha trovato tante strade finora, ma il taglio dell’abito che il Napoli indosserà contro l’Inter sarà stretto ma sicuramente con una rifinitura inedita. L’equilibrio come base di partenza: l’estro di Neres non è duplicabile, la soluzione d’attacco dovrà essere differente. Lang vuol fare la sua parte, ma alle spalle di Hojlund più verosimilmente ci saranno Politano ed Elmas. Conte ha una panchina corta, la partita a scacchi tiene conto anche dei cambi ruolo per ruolo", spiega il Corsera.

Pressione alta — Il quotidiano parla anche dello scontro tra i due allenatori: "Due opposti sia nella proposta di calcio che nella gestione — della comunicazione e dello spogliatoio — che si erano punzecchiati già la scorsa stagione, quando Cristian guidava il Parma, ed erano poi arrivati allo scontro all’andata al Maradona. La stagione è fatta di momenti, questo non contempla stilettate. Cristian e Antonio, l’emergente (per il numero di panchine in serie A) e il maestro devono andarci di fioretto, la pressione è alta, l’atmosfera va alleggerita".

