Acerbi è il migliore in campo, secondo La Gazzetta dello Sport, per l'Inter contro il Napoli: flop Lautaro Martinez

Non ci sono dubbi su chi sia stato il migliore in campo per l'Inter nel match contro il Napoli. Anche La Gazzetta dello Sport dà il voto più alto (7,5) ad Acerbi: "Come un anno fa: Lukaku cancellato. Dominatore assoluto, esalta e si esalta. Leader vero, vicino pure al gol. E sì che l’ultimo Inter-Napoli non era un gran ricordo…", il commento della Rosea.