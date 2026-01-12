FC Inter 1908
news

Giornale: “Inter-Napoli? Chissà quanti ammetteranno che per Chivu…”

Marco Macca 

L'edizione odierna del Giornale analizza la partita tra Inter e Napoli, terminata 2-2, e parla di occasione persa per i nerazzurri, che avrebbero potuto volare a +7 sui campioni d'Italia in carica.

Scrive il quotidiano:

"Per l'Inter è il primo pareggio della stagione, ma soprattutto una mezza delusione: viste le premesse, la sensazione di una grande occasione persa, chissà in quanti lo ammetteranno. Resta anche l'allergia alle partite più importanti, ma quella Chivu per il momento se la cura guardando la classifica".

(Fonte: Il Giornale)

