Giornale: “Inter-Napoli? Chissà quanti ammetteranno che per Chivu…”

L'edizione odierna del Giornale analizza la partita tra Inter e Napoli, terminata 2-2, e parla di occasione persa per i nerazzurri, che avrebbero potuto volare a +7 sui campioni d'Italia in carica.