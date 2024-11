Sale l'attesa in vista di Inter-Napoli, big match in programma domenica 10 novembre a San Siro. Prima contro seconda della classe, Conte che torna nello stadio dove vinse uno scudetto, ma anche il ricordo di alcuni scontri passati: gli ingredienti per scaldare l'atmosfera non mancano di certo, e il Prefetto di Milano ha deciso di agire in anticipo: trasferta vietata per i tifosi residenti in Campania, ma il pubblico partenopeo non mancherà.