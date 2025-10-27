Il quotidiano torna sull'episodio del rigore in Napoli-Inter e si sofferma sulle riflessioni nerazzurre e sulla reazione del designatore arbitrale

D'altronde Marotta lo ha detto subito dopo la partita, al di là di cosa possa pensare Antonio Conte. L'Inter, attraverso le parole del presidente, ha fatto capire quello che anche oggi - tornando sulla partita di sabato sera - viene riportato sui quotidiani. In particolare, La Stampaspiega: "Il club nerazzurro non accetta l’irrituale chiamata dell’assistente Daniele Bindoni che ha spinto l’arbitro Mariani a concedere la massima punizione otto secondi dopo il contatto in area. Qualcosa che in epoca Var non si era mai visto. Secondo il designatore Gianluca Rocchi, l’errore più grave è proprio questo, ver inscenato un iter completamente illogico. In assenza di una decisione immediata, Mariani avrebbe dovuto aspettare l’intervento del Var, Valerio Marini, non dare retta al suo collaboratore sul campo", si legge.