D'altronde Marotta lo ha detto subito dopo la partita, al di là di cosa possa pensare Antonio Conte. L'Inter, attraverso le parole del presidente, ha fatto capire quello che anche oggi - tornando sulla partita di sabato sera - viene riportato sui quotidiani. In particolare, La Stampaspiega: "Il club nerazzurro non accetta l’irrituale chiamata dell’assistente Daniele Bindoni che ha spinto l’arbitro Mariani a concedere la massima punizione otto secondi dopo il contatto in area. Qualcosa che in epoca Var non si era mai visto. Secondo il designatore Gianluca Rocchi, l’errore più grave è proprio questo, ver inscenato un iter completamente illogico. In assenza di una decisione immediata, Mariani avrebbe dovuto aspettare l’intervento del Var, Valerio Marini, non dare retta al suo collaboratore sul campo", si legge.
La Stampa – Mai visto errore del genere in epoca Var, Rocchi furioso. Per lui la cosa più grave è…
La Stampa – Mai visto errore del genere in epoca Var, Rocchi furioso. Per lui la cosa più grave è…
Il quotidiano torna sull'episodio del rigore in Napoli-Inter e si sofferma sulle riflessioni nerazzurre e sulla reazione del designatore arbitrale
"Grave, secondo i vertici arbitrali, anche il mancato intervento di chi era al monitor a Lissone: Marini avrebbe dovuto chiamare l’arbitro alla revisione per far revocare il rigore. Per tutti ora ci sarà un ridimensionamento di qualche settimana, soprattutto per Bindoni. Rocchi non ama parlare di punizioni, ma in questi casi solitamente opta per uno stop simile al turnover e poi per una ripresa da impegni secondari", si legge ancora.
"L’Inter considera azzardata anche la designazione visto che Mariani e Bindoni erano tornati in Italia solo mercoledì, dopo un mese in Cile per il Mondiale Under 20 dove han-
no diretto la finale", spiega invece sul club.
(Fonte: La Stampa)
