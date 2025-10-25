Le parole del presidente dell'Inter alla fine della partita contro il Napoli

Eva A. Provenzano Caporedattore 25 ottobre 2025 (modifica il 25 ottobre 2025 | 20:49)

«Il mio contributo che voglio dare al sistema e al movimento calcistico perché faccio anche io confusione e non riesco a capire. Al di là del fatto che il Napoli ha legittimato la vittoria, credo soprattutto negli ultimi venti minuti, per il resto l'episodio del rigore è stato determinante nel portare l'equilibruo da una parte all'altra ed è nato dalla valutazione dell'assistente. Una volta interviene il VAR, una volta l'assistente, l'arbitro non aveva fischiato ed era ben appostato. Meglio di lui non ci poteva essere nessuno e non interviene il VAR che non poteva intervenire ma le immagini avrebbero chiarito. Ma da lì la partita ha preso una svolta particolare. Poi l'ho detto, Napoli ha legittimato la vittoria, l'Inter ha dato il massimo e onore ai vincitori». Beppe Marotta ha parlato così alla fine della gara contro il Napoli persa tre a uno dalla squadra di Chivu e si è soffermato sul rigoredato ai nerazzurri per il fallo inesistente di Mkhitaryan su Di Lorenzo.

-Qual è lo stato d'animo?

La vittoria del Napoli è scaturita da questo elemento principalmente secondo me. ed è chiaro che poi è stato legittimato dal tre a uno, ma se pensiamo alle dinamiche del calcio di rigore è come se fosse una valutazione a sé stante. Sto valutando quello che è successo sul campo e le parole di Rocchi che dice basta rigorini. Giudicate voi, i pareri dicono che non è rigore e intervengo anche io per dire di cercare chiarezza, capire qual è il rigorino. Sono per la centralità dell'arbitro e se un assistente è lontano dalla posizione dell'arbitro non si può fare condizionare così facilmente.

-Espisodio ha inciso sulle teste del calciatore?

Durante l'intervallo ho assistito alla riunione e il rigore aveva creato chiarezza ed è chiaro che l'amarezza c'è stata. Magari il Napoli avrebbe vinto lo stesso ma mi riferisco alla dinamica del rigore, come si è innescato.

Su quello sorvolerai, se ne vedono tante.

(fonte: DAZN)