Mkhitaryan, l’Inter perde l’equilibratore: Chivu attende risposte da tre elementi

Il centrocampista armeno, fondamentale nonostante il passare dell'età, dovrà restare ai box per un problema muscolare
Fabio Alampi Redattore 

L'Inter è tornata dalla trasferta di Napoli con una sconfitta e tante polemiche arbitrali, ma anche con un Mkhitaryan in meno: il centrocampista armeno dovrà rimanere ai box a causa di un problema muscolare, con Chivu che dovrà ora cercare una soluzione per sostituire il suo equilibratore tattico.

Un giocatore che, nonostante il passare degli anni, continua a rimanere fondamentale per i nerazzurri. Così scrive Il Giorno: "Il tecnico interista ha lamentato amnesie sesquipedali su secondo e terzo gol subito, a tal proposito è un neo ulteriore la rinuncia forzata a Mkhitaryan per il prossimo mese (o giù di lì, oggi gli esami). Casualità: l'armeno, che pure ha provocato un discusso rigore al Maradona perché in ritardo nella chiusura su Di Lorenzo, era già fuori causa quando il Napoli ha segnato due reti a campo aperto.

Senza l'equilibratore di centrocampo più fidato, già da Inter-Fiorentina di mercoledì richiesto un salto di qualità ai vari Frattesi, Sucic e Zielinski".

