L'Inter è tornata dalla trasferta di Napoli con una sconfitta e tante polemiche arbitrali, ma anche con un Mkhitaryan in meno: il centrocampista armeno dovrà rimanere ai box a causa di un problema muscolare, con Chivu che dovrà ora cercare una soluzione per sostituire il suo equilibratore tattico.
Il centrocampista armeno, fondamentale nonostante il passare dell'età, dovrà restare ai box per un problema muscolare
Un giocatore che, nonostante il passare degli anni, continua a rimanere fondamentale per i nerazzurri. Così scrive Il Giorno: "Il tecnico interista ha lamentato amnesie sesquipedali su secondo e terzo gol subito, a tal proposito è un neo ulteriore la rinuncia forzata a Mkhitaryan per il prossimo mese (o giù di lì, oggi gli esami). Casualità: l'armeno, che pure ha provocato un discusso rigore al Maradona perché in ritardo nella chiusura su Di Lorenzo, era già fuori causa quando il Napoli ha segnato due reti a campo aperto.
Senza l'equilibratore di centrocampo più fidato, già da Inter-Fiorentina di mercoledì richiesto un salto di qualità ai vari Frattesi, Sucic e Zielinski".
