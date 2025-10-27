Un giocatore che, nonostante il passare degli anni, continua a rimanere fondamentale per i nerazzurri. Così scrive Il Giorno: "Il tecnico interista ha lamentato amnesie sesquipedali su secondo e terzo gol subito, a tal proposito è un neo ulteriore la rinuncia forzata a Mkhitaryan per il prossimo mese (o giù di lì, oggi gli esami). Casualità: l'armeno, che pure ha provocato un discusso rigore al Maradona perché in ritardo nella chiusura su Di Lorenzo, era già fuori causa quando il Napoli ha segnato due reti a campo aperto.