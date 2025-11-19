Il polacco è in netto vantaggio su Sucic per una maglia da titolare. Dovranno essere valutate le sue condizioni dopo la nazionale

Andrea Della Sala Redattore 19 novembre 2025 (modifica il 19 novembre 2025 | 10:02)

A tenere banco in casa Inter in vista del derby sono tre grandi dubbi: chi sarà il centrale di difesa, chi giocherà al posto di Dumfries e chi farà le veci di Mkhitaryan. Se in difesa sembra tutto ancora aperto, a destra toccherà a Carlos Augusto. Mentre in mezzo c'è un netto favorito, ma sarà decisiva la giornata di oggi.

"Chivu aveva già disegnato sul tablet l’Inter del derby, scrivendo il nome di Piotr Zielinski dentro al cerchio della mezzala sinistra, di fianco a Barella e Calhanoglu. Ieri però sono arrivate notizie confuse da Malta, dove la Polonia aveva giocato e vinto lunedì sera l’ultima partita del girone di qualificazioni mondiali. Zielinski ha detto in un’intervista di essere uscito con un forte dolore a un polpaccio e alla schiena, provocato forse dalle cattive condizioni del terreno. Stamattina Zielinski sarà ad Appiano Gentile, dove prima della ripresa degli allenamenti verrà visitato. Al momento non c’è un vero e proprio allarme in casa Inter, tanto è vero che non sono stati fissati ancora gli esami strumentali. A seconda di come si sentirà il giocatore, sarà studiato un programma di recupero. Al derby mancano quattro giorni, il tempo sembrerebbe sufficiente per smaltire il doppio fastidio, ma è meglio aspettare le prossime 24 ore per confermare le gerarchie del centrocampo. Eventualmente, in assenza del titolare Mkhitaryan, sarebbe Petar Sucic a beneficiare della promozione al cospetto dell’idolo Modric", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Sarebbe però un peccato per Zielinski, che aveva raggiunto uno stato di forma mai visto nell’anno e mezzo trascorso all’Inter. A Malta, con la Polonia, è stato protagonista con il gol decisivo (3-2) e un assist, che allungano la serie delle due reti consecutive segnate in Serie A. La prima a Verona, grazie allo schema da calcio d’angolo eseguito alla perfezione con il contributo di Calhanoglu, la seconda a San Siro contro la Lazio, altrettanto bella anche se cancellata dall’intervento del Var che ha scovato un precedente fallo di mano di Dimarco".

"Chivu era sicuro che prima o poi Zielinski si sarebbe rivelato un calciatore importante anche per l’Inter. Lo ha sempre tenuto in considerazione, anche nelle prime settimane, nonostante le delusioni della scorsa stagione, perché lo vedeva sempre brillante in allenamento. Ed è stato contento quando ha saputo che non sarebbe partito durante l’estate. Tra i calciatori della vecchia squadra, Zielinski è uno di quelli che hanno sfruttato il cambio in panchina per ricominciare da zero. Finora ha giocato solo una volta titolare in campionato - tre su quattro invece in Champions - ma di fronte a sé scruta l’occasione più bella: giocare il derby per conquistare anche i tifosi. Se il fastidio non degenera in dolore, chiederà a Chivu di non cambiare idea", aggiunge Gazzetta.