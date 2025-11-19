Manca sempre meno all'attesissimo derby di Milano tra Inter e Milan: i due club si daranno battaglia in campo, mentre fuori sono collaborativi al 100% per quanto riguarda il progetto del nuovo stadio . Argomento sul quale, come racconta Il Giorno, c'è un retroscena riguardante Oaktree , fondo proprietario dell'Inter.

L’importanza della sfida, storica e di classifica (i nerazzurri sono primi con la Roma e a +2 sul Diavolo) renderebbe ancora più significativa un’eventuale affermazione sul campo. Di certo non romperà i buoni rapporti che Oaktree ha voluto coltivare con RedBird, i quali hanno portato frutti per quel che riguarda il tema San Siro.