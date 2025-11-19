FC Inter 1908
Stadio, il retroscena: "San Siro? C'era quest'altra idea ma Oaktree ha imposto la retromarcia"

news

Stadio, il retroscena: “San Siro? C’era quest’altra idea ma Oaktree ha imposto la retromarcia”

Giusto pochi giorni fa c’è stato il rogito che dovrebbe portare alla costruzione del nuovo impianto congiunto, a fianco di quello attuale
Marco Astori
Marco Astori 

Manca sempre meno all'attesissimo derby di Milano tra Inter e Milan: i due club si daranno battaglia in campo, mentre fuori sono collaborativi al 100% per quanto riguarda il progetto del nuovo stadio. Argomento sul quale, come racconta Il Giorno, c'è un retroscena riguardante Oaktree, fondo proprietario dell'Inter.

L’importanza della sfida, storica e di classifica (i nerazzurri sono primi con la Roma e a +2 sul Diavolo) renderebbe ancora più significativa un’eventuale affermazione sul campo. Di certo non romperà i buoni rapporti che Oaktree ha voluto coltivare con RedBird, i quali hanno portato frutti per quel che riguarda il tema San Siro.

Quando la Ralph, insieme agli altri manager Alejandro Cano, Renato Meduri, Carlo Ligori, entrò per i primi giorni nel quartier generale nerazzurro a Milano, l’idea Rozzano sembrava ben più in voga rispetto al progetto del rinnovato San Siro. Oaktree ha imposto la retromarcia e giusto pochi giorni fa c’è stato il rogito che dovrebbe portare alla costruzione del nuovo impianto congiunto, a fianco di quello attuale", si legge.

