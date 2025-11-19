FC Inter 1908
Corsport: “Inter, quando Chivu si accomoderà in panchina domenica, avrà questo tesoro da custodire”

"Quando Cristian Chivu si accomoderà in panchina domenica sera, avrà al suo fianco uno scrigno da custodire gelosamente". Apre così il Corriere dello Sport il suo focus sull'Inter verso il derby di domenica: i nerazzurri hanno un'importante arma da utilizzare, ovvero i gol provenienti dalle cosiddette alternative.

Lautaro

Si legge: "All’interno il bottino è già piuttosto importante, considerando che non siamo neanche al giro di boa della stagione: sono infatti sei i gol assicurati fino a questo momento in campionato dalle alternative ai titolari. Bonny è stato l’ultimo in ordine temporale, con la rete che ha chiuso i conti contro la Lazio, ma è anche quello che ne ha garantiti di più, addirittura quattro in totale.

A lui si aggiungono Pio Esposito, che si è sbloccato a Cagliari, e Piotr Zielinski, con la gemma incastonata all’incrocio dei pali in casa dell’Hellas Verona. Si tratta di un vero e proprio tesoro. Per trovarlo, il rumeno non ha avuto bisogno di alcuna mappa: gli è bastato seguire il suo istinto e toccare i tasti giusti".

