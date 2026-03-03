"Da un punto di vista puramente filosofico, Chivu non crede al ritiro prepartita. Ritiene anzi che lasciare liberi i giocatori, in compagnia delle famiglie, aiuti a stemperare la tensione nei periodi densi di impegni agonistici, tra campionato e coppe. E così anche in questo caso, come quasi sempre avviene quando l’Inter gioca in casa, la squadra ha svolto l’allenamento in mattinata e poi ha abbandonato il centro sportivo di Appiano Gentile. L’appuntamento per tutti è a stamattina, quando la squadra si ritroverà per una blanda seduta di rifinitura e poi condividerà il pranzo", scrive La Gazzetta dello Sport.