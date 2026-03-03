FC Inter 1908
Inter, niente ritiro e ritrovo in mattinata. Nel pomeriggio partenza per Como che dista solo…

L'Inter si ritroverà questa mattina per svolgere una breve rifinitura, poi nel pomeriggio la partenza verso lo stadio Sinigaglia
Andrea Della Sala Redattore 

L'Inter si ritroverà questa mattina per svolgere una breve rifinitura, poi nel pomeriggio la partenza verso lo stadio Sinigaglia dove stasera affronterà il Como di Fabregas.

"Da un punto di vista puramente filosofico, Chivu non crede al ritiro prepartita. Ritiene anzi che lasciare liberi i giocatori, in compagnia delle famiglie, aiuti a stemperare la tensione nei periodi densi di impegni agonistici, tra campionato e coppe. E così anche in questo caso, come quasi sempre avviene quando l’Inter gioca in casa, la squadra ha svolto l’allenamento in mattinata e poi ha abbandonato il centro sportivo di Appiano Gentile. L’appuntamento per tutti è a stamattina, quando la squadra si ritroverà per una blanda seduta di rifinitura e poi condividerà il pranzo", scrive La Gazzetta dello Sport.

"Nel pomeriggio la partenza in pullman per il Sinigaglia, il più breve tragitto in assoluto tra tutti quelli possibili in Italia: la Pinetina, casa dell’Inter che è proprio in provincia di Como, dista appena 19 chilometri dallo stadio. Per capirsi San Siro da Appiano è lontano più del doppio, cioè 39 chilometri. Quando affronta il Como, insomma, l’amministrazione dell’Inter risparmia quasi tutti i costi della trasferta: non è necessario prenotare un albergo...", aggiunge il quotidiano.

