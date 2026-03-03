L'Inter si ritroverà questa mattina per svolgere una breve rifinitura, poi nel pomeriggio la partenza verso lo stadio Sinigaglia dove stasera affronterà il Como di Fabregas.
Inter, niente ritiro e ritrovo in mattinata. Nel pomeriggio partenza per Como che dista solo…
"Da un punto di vista puramente filosofico, Chivu non crede al ritiro prepartita. Ritiene anzi che lasciare liberi i giocatori, in compagnia delle famiglie, aiuti a stemperare la tensione nei periodi densi di impegni agonistici, tra campionato e coppe. E così anche in questo caso, come quasi sempre avviene quando l’Inter gioca in casa, la squadra ha svolto l’allenamento in mattinata e poi ha abbandonato il centro sportivo di Appiano Gentile. L’appuntamento per tutti è a stamattina, quando la squadra si ritroverà per una blanda seduta di rifinitura e poi condividerà il pranzo", scrive La Gazzetta dello Sport.
"Nel pomeriggio la partenza in pullman per il Sinigaglia, il più breve tragitto in assoluto tra tutti quelli possibili in Italia: la Pinetina, casa dell’Inter che è proprio in provincia di Como, dista appena 19 chilometri dallo stadio. Per capirsi San Siro da Appiano è lontano più del doppio, cioè 39 chilometri. Quando affronta il Como, insomma, l’amministrazione dell’Inter risparmia quasi tutti i costi della trasferta: non è necessario prenotare un albergo...", aggiunge il quotidiano.
