"Guardare la classifica dopo due giornate di campionato può sembrare stupido, ma ritrovarsi eventualmente già a 6 punti dalla Juve e, magari anche da Roma e Napoli, sarebbe fastidioso. Cristian Chivu è il primo a sapere che non può permettersi un secondo scivolone dopo quello casalingo con l’Udinese, anche per non complicare il delicato debutto europeo con l’Ajax e guastare il ritorno romantico ad Amsterdam, dove è stato capitano a 21 anni. Il giovane tecnico romeno ha davanti a sé 5 giorni caldi che condizioneranno il suo cammino. Dopo la sconfitta con l’Udinese, ha parlato di «cantiere aperto», di «abitudini radicate da anni» e della «necessità di accelerare il rinnovamento». Ma stasera, a parte Akanji e Carlos Augusto, dovrebbero giocare i soliti di Inzaghi, con il “rinnovamento” seduto in panca: Diouf, Sucic, Luis Henrique, Bonny, Pio Esposito... Anche ieri ha frenato: «Non sono qui per stravolgere. Questa squadra fa bene da anni. Calha è carico». La rivoluzione balneare, che prevedeva Lookman e modulo più offensivo, è rimasta sulla sabbia", spiega La Gazzetta dello Sport.