Inter, no rivoluzioni. Chivu si affida ai big: “Una vittoria potrebbe spingerlo a osare di più”

L'Inter deve già dare una sterzata alla stagione farlo contro la Juventus darebbe un segnale ancora più importante
Andrea Della Sala Redattore 

Dopo il passo falso con l'Udinese a San Siro, l'Inter deve già dare una sterzata alla stagione farlo contro la Juventus darebbe un segnale ancora più importante. Chivu sa che è un partita delicata, quindi non farà stravolgimenti.

"Guardare la classifica dopo due giornate di campionato può sembrare stupido, ma ritrovarsi eventualmente già a 6 punti dalla Juve e, magari anche da Roma e Napoli, sarebbe fastidioso. Cristian Chivu è il primo a sapere che non può permettersi un secondo scivolone dopo quello casalingo con l’Udinese, anche per non complicare il delicato debutto europeo con l’Ajax e guastare il ritorno romantico ad Amsterdam, dove è stato capitano a 21 anni. Il giovane tecnico romeno ha davanti a sé 5 giorni caldi che condizioneranno il suo cammino. Dopo la sconfitta con l’Udinese, ha parlato di «cantiere aperto», di «abitudini radicate da anni» e della «necessità di accelerare il rinnovamento». Ma stasera, a parte Akanji e Carlos Augusto, dovrebbero giocare i soliti di Inzaghi, con il “rinnovamento” seduto in panca: Diouf, Sucic, Luis Henrique, Bonny, Pio Esposito... Anche ieri ha frenato: «Non sono qui per stravolgere. Questa squadra fa bene da anni. Calha è carico». La rivoluzione balneare, che prevedeva Lookman e modulo più offensivo, è rimasta sulla sabbia", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Chivu è fermo in mezzo al guado, tra voglia di futuro e rispetto del passato. Comprensibile. Ma cambiare “abitudini radicate” tenendo gli stessi uomini, invecchiati di un anno, non è facile. Il primo tempo anemico con l’Udinese, lento e distratto, è stato spaventosamente simile a tante Inter della stagione scorsa. Anche ieri il tecnico ha parlato di «passione da trovare», «orgoglio», «motivazioni». Quando manca il vento, le barche sterzano e lo vanno a cercare altrove. Invece Chivu, per ora, tira dritto. Una vittoria convincente a Torino, che gli darebbe ulteriore credibilità, potrebbe spingerlo a osare un’Inter più sua. Cerca l’impresa che trasfigurò Stramaccioni, anche lui ex Primavera, agli occhi del mondo nerazzurro: primo ad espugnare lo Stadium. Ma Strama lo fece di testa sua, con tre punte, nonostante consigli di prudenza di qualche dirigente. Con coraggio", aggiunge Gazzetta.

 

