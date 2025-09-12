L'ex centrocampista Massimo Orlando ha parlato del big match Juventus-Inter ai microfoni di TMW Radio: "L'Inter non può permettersi di perdere, perché sei l'Inter, c'è la Juve e vai a -6 così. E si creerebbe una situazione di sfiducia attorno alla squadra e al tecnico. Credo debba mettere dentro la squadra come giocava con Inzaghi, non deve provare qualcosa di suo ora, non è nelle condizioni. Deve ritrovare l'entusiasmo degli anni scorsi".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Orlando: “L’Inter non può permettersi di perdere. Chivu dovrebbe mettere…”
ultimora
Orlando: “L’Inter non può permettersi di perdere. Chivu dovrebbe mettere…”
L'ex centrocampista ha presentato i temi principali del derby d'Italia, in programma sabato alle ore 18 a Torino
Quale la chiave della partita?
"Manca Conceicao alla Juve, quello che fa una grande differenza, salta l'uomo. La Juve sta meglio ma l'Inter è più forte. Se l'Inter torna a fare l'Inter, soprattutto nel duello sugli esterni, lì è più forte. Sarà una partita molto nervosa, muscolare, perché è una partita che è di capitale importanza".
Che ne pensa di Vlahovic?
"L'ho visto contro gli inglesi, troppa la differenza di fisicità. Vlahovic è diventato troppo importante negli ultimi 25-30 minuti e credo che gli faccia piacere anche a lui ora".
Il protagonista della sfida?
"Yildiz, che sta diventando il campione che ci aspettiamo, e se sono in giornata i due esterni dell'Inter, Dimarco e Dumfries".
© RIPRODUZIONE RISERVATA