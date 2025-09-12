L'ex centrocampista ha presentato i temi principali del derby d'Italia, in programma sabato alle ore 18 a Torino

Fabio Alampi Redattore 12 settembre 2025 (modifica il 12 settembre 2025 | 23:32)

L'ex centrocampista Massimo Orlando ha parlato del big match Juventus-Inter ai microfoni di TMW Radio: "L'Inter non può permettersi di perdere, perché sei l'Inter, c'è la Juve e vai a -6 così. E si creerebbe una situazione di sfiducia attorno alla squadra e al tecnico. Credo debba mettere dentro la squadra come giocava con Inzaghi, non deve provare qualcosa di suo ora, non è nelle condizioni. Deve ritrovare l'entusiasmo degli anni scorsi".

Quale la chiave della partita?

"Manca Conceicao alla Juve, quello che fa una grande differenza, salta l'uomo. La Juve sta meglio ma l'Inter è più forte. Se l'Inter torna a fare l'Inter, soprattutto nel duello sugli esterni, lì è più forte. Sarà una partita molto nervosa, muscolare, perché è una partita che è di capitale importanza".

Che ne pensa di Vlahovic?

"L'ho visto contro gli inglesi, troppa la differenza di fisicità. Vlahovic è diventato troppo importante negli ultimi 25-30 minuti e credo che gli faccia piacere anche a lui ora".

Il protagonista della sfida?

"Yildiz, che sta diventando il campione che ci aspettiamo, e se sono in giornata i due esterni dell'Inter, Dimarco e Dumfries".