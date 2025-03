"Il totale è di 13 gol presi dal 75’ in poi, che sono costati 7 punti in campionato, 1 punto in Champions e il primo trofeo stagionale. Una contabilità che non lascia tranquillo Inzaghi, anche perché si porta dietro le difficoltà negli scontri diretti. Due pareggi con il Napoli, 1 punto in 2 partite contro Juve e Milan, 1 vittoria contro Atalanta e Lazio, ancora da affrontare al ritorno. Le sue fragilità, l’Inter finora le ha mostrate solo in campionato e mai in Europa", scrive il Corriere della Sera.