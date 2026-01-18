Continua a segnare con una certa regolarità l'Inter. Ciò che sta cambiando da un po' di tempo a questa parte, è il dato dei gol subiti. Sempre meno, come sottolinea TuttoSport. Tranne una eccezione. Si legge infatti:

"L'Inter è sempre più il miglior attacco del campionato (44 gol), ma anche la fase difensiva sta crescendo. Tolto il 2-2 contro la squadra di Conte, nelle restanti ultime cinque partite ha incassato solamente l'inutile rete di Castro (sul 3-0), ma soprattutto ha concesso ad Atalanta, Bologna, Parma, Lecce e Udinese solamente 4 tiri totali nello specchio.

Ieri Sommer ha subito l'unica conclusione al 34' del primo tempo, un tiro di Piotrowski respinto, poi non ha dovuto fare nessun intervento, nemmeno negli ultimi 15 minuti quando l'Udinese si è riversata in avanti con il 3-4-3 provandoci però con tanti cross che i nerazzurri hanno neutralizzato grazie anche ai cambi di Chivu che ha finito la partita con quattro difensori centrali (Bisseck, De Vrij e Acerbi, più Akanji mediano in protezione)".