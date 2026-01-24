Inter-Pisa, pagelle Tuttosport: Dimarco show, Sommer senza giustificazioni. E Luis Henrique…

La palma dell'MVP per Inter-Pisa va, ovviamente, a Federico Dimarco. Disastro Sommer ma anche Luis Henrique è bocciato

Matteo Pifferi Redattore 24 gennaio 2026 (modifica il 24 gennaio 2026 | 15:46)

La palma dell'MVP per Inter-Pisa va, ovviamente, a Federico Dimarco. Voto 8 per Tuttosport che commenta così: "Trasforma l’Inter. In cinque minuti ribalta il Pisa (è nell’azione del rigore e confeziona l’assist per il 2-2 di Lautaro), nella ripresa il colpo del ko e mette il piede anche negli ultimi due gol".

7,5 per Pio Esposito e Lautaro Martinez, voti alti (7) anche per Bastoni e il subentrato Bonny che segna nel finale. 6,5 per Bisseck, de Vrij, Zielinski e Carlos Augusto così come Thuram mentre sono sufficienti (6) le prestazioni di Mkhitaryan, Barella e Sucic.

Il peggiore in campo è Sommer, voto 4: "Inter abbiamo (ormai) un problema. La frittata sullo 0-1 non ha giustificazioni; resta pure il dubbio sullo 0-2: poteva fare di più". Delude (voto 5) anche Luis Henrique, tolto alla mezz'ora: "Oltre alla solita timidezza, sembra dissociato dalla squadra e Chivu non gradisce".

PAGELLE INTER-PISA TUTTOSPORT

Sommer 4

Bisseck 6,5

De Vrij 6,5

Bastoni 7

Luis Henrique 5 (Dimarco 8)

Sucic 6 (Barella 6)

Zielinski 6,5

Mkhitaryan 6

Carlos Augusto 6,5 (Akanji sv)

Esposito 7,5 (Thuram 6,5)

Lautaro 7,5 (Bonny 7)