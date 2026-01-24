Nessun dubbio sul migliore in campo in Inter-Pisa perché anche sulle pagelle del Corriere dello Sport il voto più alto va a Federico Dimarco: "Impatto devastante: qualità e carattere per aiutare a raddrizzare una gara che sembrava compromessa. L’assist per Lautaro è un gioiello, ma il gol del poker lo è ancora di più", con tanto di 8 in pagella per il classe 1997.