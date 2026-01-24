Nessun dubbio sul migliore in campo in Inter-Pisa perché anche sulle pagelle del Corriere dello Sport il voto più alto va a Federico Dimarco: "Impatto devastante: qualità e carattere per aiutare a raddrizzare una gara che sembrava compromessa. L’assist per Lautaro è un gioiello, ma il gol del poker lo è ancora di più", con tanto di 8 in pagella per il classe 1997.
Inter-Pisa, pagelle CdS: Dimarco devastante, Pio top. Flop? Sommer e altri due
Le pagelle del Corriere dello Sport in merito a Inter-Pisa, finita 6-2: il migliore è Dimarco, il peggiore Sommer. Ecco tutti i voti
Subito sotto troviamo Pio Esposito (voto 7,5) ma ci sono anche tre 7 per Bastoni, Lautaro e Bonny. 6,5, invece, per Zielinski e Thuram mentre il resto della squadra è da 6. Tra i bocciati, ovviamente, c'è Sommer, voto 4,5:
"Già non impeccabile contro l’Arsenal, stavolta regala letteralmente il pallone del vantaggio a un avversario. Anche sul secondo gol non è esente da colpe. Il fronte di riflessione è aperto".
Anche Luis Henrique finisce sul banco dei cattivi (voto 5) mentre c'è un altro rimandato, cioè De Vrij che prende 5.5.
PAGELLE INTER-PISA CORRIERE DELLO SPORT—
Sommer 4,5
Bisseck 6
De Vrij 5,5
Bastoni 7
Luis Henrique 5 (Dimarco 8)
Sucic 6 (Barella 6)
Zielinski 6,5
Mkhitaryan 6
Carlos Augusto 6 (Akanji sv)
Esposito 7.5 (Thuram 6,5)
Lautaro 7 (Bonny 7)
