Inter, che numeri a San Siro: nerazzurri terzi in Europa per presenze. Quasi 2 mln di spettatori

La passione dei tifosi dell'Inter accompagna sempre la squadra nerazzurra. Nella passata stagione numeri da brivido allo stadio

Andrea Della Sala Redattore 15 settembre 2025 (modifica il 15 settembre 2025 | 15:32)

"Il tempio del calcio mondiale resta Wembley, è come quei film d’autore senza epoca, ma al botteghino il grande successo dell’ultima stagione è San Siro. Milano batte tutti. Nel 2024-25, tra campionati, coppe nazionali e coppe europee, ha staccato oltre tre milioni e ottocentomila biglietti, con l’Inter in leggero vantaggio sul Milan (quasi due milioni totali contro uno e otto). Cifre straordinarie che confermano il trend: rispetto agli anni più bui, oggi gli stadi italiani reggono il confronto con quelli spagnoli, solo Inghilterra e Germania viaggiano su cifre irraggiungibili. Inter (terza in Europa per dati complessivi) e Milan (sesto) trascinano il sistema, ma nella Top Ten c’anche la Roma grazie all’affetto dei suoi tifosi", scrive La Gazzetta dello Sport.

"L’European Club Talent and Competition Landscape , il report annuale Uefa sulla stagione appena conclusa che vi presentiamo in esclusiva, conferma la voglia di calcio dal vivo. Oltre 240 milioni di spettatori complessivi tra club, nazionali e donne: 114 milioni per tutte le Serie A, 80 (dato impressionante) per le categorie minori, 20 per le coppe (+13%). Oltre 35 squadre hanno superato il milione di spettatori globale. In questa classifica è al comando lo United con oltre 2,2 milioni. Soltanto il Real Madrid regge il confronto nel nuovo Bernabeu: 2 milioni. Al terzo posto c’è l’Inter, al sesto il Milan. Per i nerazzurri un milione 996mila spettatori, per i rossoneri un milione 808mila. In campionato, però, comanda il Milan (un milione 360 mila contro un milione 340mila): in media, rispettivamente, 69mila e 67 mila spettatori. Un muro che spesso si traveste da dodicesimo in campo. Nelle coppe, grazie anche al maggior numero di partite giocate, è avanti l’Inter: 470mila contro 290mila".

"Tra Inter e Milan ci sono Borussia (quarto con 1,95 milioni) e Bayern (quinto con 1,88). I due stadi tedeschi hanno una percentuale di riempimento del 100 per cento (come Liverpool e Arsenal). L’Inter è all’88%, il Milan all’89%: ecco la grande differenza, ma anche il margine di crescita. Soltanto Real Madrid (85%) e Atletico (86%) sono più giù tra le prime quindici d’Europa", aggiunge Gazzetta.