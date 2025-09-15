FC Inter 1908
Inter, che numeri a San Siro: nerazzurri terzi in Europa per presenze. Quasi 2 mln di spettatori

Inter, che numeri a San Siro: nerazzurri terzi in Europa per presenze. Quasi 2 mln di spettatori - immagine 1
La passione dei tifosi dell'Inter accompagna sempre la squadra nerazzurra. Nella passata stagione numeri da brivido allo stadio
Andrea Della Sala Redattore 

"Il tempio del calcio mondiale resta Wembley, è come quei film d’autore senza epoca, ma al botteghino il grande successo dell’ultima stagione è San Siro. Milano batte tutti. Nel 2024-25, tra campionati, coppe nazionali e coppe europee, ha staccato oltre tre milioni e ottocentomila biglietti, con l’Inter in leggero vantaggio sul Milan (quasi due milioni totali contro uno e otto). Cifre straordinarie che confermano il trend: rispetto agli anni più bui, oggi gli stadi italiani reggono il confronto con quelli spagnoli, solo Inghilterra e Germania viaggiano su cifre irraggiungibili. Inter (terza in Europa per dati complessivi) e Milan (sesto) trascinano il sistema, ma nella Top Ten c’anche la Roma grazie all’affetto dei suoi tifosi", scrive La Gazzetta dello Sport.

Inter, che numeri a San Siro: nerazzurri terzi in Europa per presenze. Quasi 2 mln di spettatori- immagine 2
Getty Images

"L’European Club Talent and Competition Landscape , il report annuale Uefa sulla stagione appena conclusa che vi presentiamo in esclusiva, conferma la voglia di calcio dal vivo. Oltre 240 milioni di spettatori complessivi tra club, nazionali e donne: 114 milioni per tutte le Serie A, 80 (dato impressionante) per le categorie minori, 20 per le coppe (+13%). Oltre 35 squadre hanno superato il milione di spettatori globale. In questa classifica è al comando lo United con oltre 2,2 milioni. Soltanto il Real Madrid regge il confronto nel nuovo Bernabeu: 2 milioni. Al terzo posto c’è l’Inter, al sesto il Milan. Per i nerazzurri un milione 996mila spettatori, per i rossoneri un milione 808mila. In campionato, però, comanda il Milan (un milione 360 mila contro un milione 340mila): in media, rispettivamente, 69mila e 67 mila spettatori. Un muro che spesso si traveste da dodicesimo in campo. Nelle coppe, grazie anche al maggior numero di partite giocate, è avanti l’Inter: 470mila contro 290mila".

Inter, che numeri a San Siro: nerazzurri terzi in Europa per presenze. Quasi 2 mln di spettatori- immagine 3

"Tra Inter e Milan ci sono Borussia (quarto con 1,95 milioni) e Bayern (quinto con 1,88). I due stadi tedeschi hanno una percentuale di riempimento del 100 per cento (come Liverpool e Arsenal). L’Inter è all’88%, il Milan all’89%: ecco la grande differenza, ma anche il margine di crescita. Soltanto Real Madrid (85%) e Atletico (86%) sono più giù tra le prime quindici d’Europa", aggiunge Gazzetta.

