Risata Thuram in Juve-Inter, si espone la Curva Nord: ecco cos’ha detto un suo esponente

Nel day-after dopo il ko di Torino i social si sono infiammati per i comportamenti tenuti da Marcus Thuram: si espone la Curva
Marco Astori
Si espone anche la Curva Nord in merito a quanto accaduto nel finale di Juve-Inter di sabato sera: le telecamere hanno pizzicato una piccola risata di Marcus Thuram col fratello Khephren dopo il gol del 4-3 dei bianconeri. Ecco, secondo Tuttosport, come l'ha presa il tifo organizzato nerazzurro: "Nel day-after dopo il ko di Torino i social si sono infiammati per i comportamenti tenuti da Marcus Thuram.

Al netto del sorriso mentre parlottava con il fratello Khéphren dopo il gol del 4-3 è apparsa stonata soprattutto la mancata esultanza dopo la sua di rete (era quella, importantissima, del 3-2 per l’Inter), per rispettare la fede bianconera di papà Lilian. Episodi che non sono piaciuti neanche in società e amplificati - non poteva essere altrimenti - dalla sconfitta.

Sull’argomento è intervenuto uno dei portavoce della curva nord che ha definito l’accaduto «inaccettabile», tornando sul celeberrimo sfogo di Lautaro Martinez dopo l’eliminazione dal Mondiale per club («chi non ama questa maglia se ne vada»). Una frattura che il francese dovrà ricomporre facendo il suo dovere in campo che è quello di fare la differenza, come accaduto nell’anno dello scudetto e nella prima parte della scorsa stagione.

