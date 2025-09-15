A due giorni dal KO contro la Juventus in casa Inter si cercando le motivazioni del rendimento così negativo e delle continue amnesie difensive. Il Corriere della Sera racconta anche un retroscena di quanto accaduto sabato sera: "Nel gioco dell’oca interista sono sempre le colpe individuali — evidenti— a rovinare la prestazione, anche quella con la Juve, addirittura «la migliore a Torino degli ultimi 20 anni» per il tecnico.
news
Retroscena Corsera: “Juve-Inter, all’intervallo sono tremati i muri! Chivu indiavolato per…”
Nell’intervallo sono tremati i muri dello spogliatoio e anche alla fine Chivu era indiavolato per le leggerezze commesse. Ma se non ci sono molte differenze con il 4-2 diventato 4-4 a ottobre scorso contro la Juve di Thiago Motta (solo per fare un esempio), allora questa Inter è un mistero che dura da troppe puntate.
Dove le facce sono quasi sempre le stesse, a parte appunto l’allenatore, che per ora non ha voluto e forse potuto fare scelte forti sugli uomini, ma intanto ha ridotto l’utilizzo di alcuni meccanismi, come le catene tra difensore, mezzala e esterno sulle fasce per creare superiorità, rendendo così l’Inter più prevedibile. E forse più fragile. Anche con certi cambi nel finale, come quello di Darmian per Dumfries.
© RIPRODUZIONE RISERVATA