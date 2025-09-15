Nell’intervallo sono tremati i muri dello spogliatoio e anche alla fine Chivu era indiavolato per le leggerezze commesse . Ma se non ci sono molte differenze con il 4-2 diventato 4-4 a ottobre scorso contro la Juve di Thiago Motta (solo per fare un esempio), allora questa Inter è un mistero che dura da troppe puntate.

Dove le facce sono quasi sempre le stesse, a parte appunto l’allenatore, che per ora non ha voluto e forse potuto fare scelte forti sugli uomini, ma intanto ha ridotto l’utilizzo di alcuni meccanismi, come le catene tra difensore, mezzala e esterno sulle fasce per creare superiorità, rendendo così l’Inter più prevedibile. E forse più fragile. Anche con certi cambi nel finale, come quello di Darmian per Dumfries.