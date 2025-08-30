FC Inter 1908
Inter, nuova era Chivu: anche con l’Udinese la squadra non rimarrà in ritiro

Giornata di vigilia per l’Inter di Chivu che domani, dopo l’esordio vincente col Torino, affronterà l’Udinese a San Siro
Giornata di vigilia per l’Inter di Chivu che domani, dopo l’esordio vincente col Torino, affronterà l’Udinese a San Siro. Alle 14 la conferenza del tecnico nerazzurro.

Verso l’Udinese. Ancora una volta niente ritiro ad Appiano prima del match con l’Udinese, come da indicazione della nuova era Chivu. Ieri, intanto, due big interisti come Stefan de Vrij e Marcus Thuram hanno partecipato al live di Drake al Forum. Con loro anche una stella Nba come Kevin Durant”, riporta La Gazzetta dello Sport.

