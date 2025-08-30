“Verso l’Udinese. Ancora una volta niente ritiro ad Appiano prima del match con l’Udinese, come da indicazione della nuova era Chivu. Ieri, intanto, due big interisti come Stefan de Vrij e Marcus Thuram hanno partecipato al live di Drake al Forum. Con loro anche una stella Nba come Kevin Durant”, riporta La Gazzetta dello Sport.