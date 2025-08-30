Giornata di vigilia per l’Inter di Chivu che domani, dopo l’esordio vincente col Torino, affronterà l’Udinese a San Siro. Alle 14 la conferenza del tecnico nerazzurro.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news rassegna stampa Inter, nuova era Chivu: anche con l’Udinese la squadra non rimarrà in ritiro
news
Inter, nuova era Chivu: anche con l’Udinese la squadra non rimarrà in ritiro
Giornata di vigilia per l’Inter di Chivu che domani, dopo l’esordio vincente col Torino, affronterà l’Udinese a San Siro
“Verso l’Udinese. Ancora una volta niente ritiro ad Appiano prima del match con l’Udinese, come da indicazione della nuova era Chivu. Ieri, intanto, due big interisti come Stefan de Vrij e Marcus Thuram hanno partecipato al live di Drake al Forum. Con loro anche una stella Nba come Kevin Durant”, riporta La Gazzetta dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA