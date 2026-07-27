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Terminato il ritiro in Germania, l'Inter ha fatto ritorno in Italia: i nerazzurri godranno di due giorni di riposo, prima di partire alla volta di Hong Kong. Il Corriere dello Sport spiega quali saranno i prossimi appuntamenti: "Sul volo per Hong Kong di mercoledì sera molto probabilmente non saliranno né Kristjan Asllani, né Yanis Massolin. I due calciatori nerazzurri hanno saltato anche l'amichevole di ieri pomeriggio a Karlsruhe per un risentimento muscolare che avevano accusato negli ultimi giorni di lavoro a Donaueschingen.

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Entrambi saranno valutati a stretto giro, entro la partenza della squadra in programma mercoledì sera per la tournée in cui i Campioni d'Italia affronteranno Manchester City, Milan e Juventus, prima di rientrare alla base e concludere il percorso di preparazione. Il calendario nerazzurro dovrebbe prevedere un ulteriore test intorno al 15 agosto prima dell'inizio ufficiale della stagione in programma sabato 22 agosto a San Siro contro il Monza".