Diktat Chivu, Inter più ‘sporca e cattiva’: ora 3 vittorie, staff convinto che…

Un continuo saliscendi. Montagne russe. “Si riempie e si sgonfia. Si accende per la qualità del gioco, poi si spegne davanti al risultato nudo e crudo”. Così La Gazzetta dello Sport fotografa il momento dell’Inter di Chivu a pochi mesi dall’insediamento del tecnico romeno sulla panchina nerazzurra.

“Non è poco se la sua squadra ha ancora in mano un pugno di mosche, pur essendo stata capace di dominare a lungo l’Atletico nella sua tana. Più o meno come nel derby, o come a Napoli e a Torino: la tendenza preoccupa ed è stata oggetto di discussione ad Appiano”.