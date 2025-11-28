"I problemi di questa Inter, che cerca di giocare con la difesa più alta e aggredire l’avversario anche se non ha gli uomini giusti per farlo con continuità, si trascinano dall’anno scorso, come gli alti e bassi di Calhanoglu, l’uomo chiave. E nonostante gli sforzi, sul campo e nella comunicazione, Chivu non sta invertendo la tendenza di una squadra che non batte il Milan da 6 partite, il Napoli da 4 e la Juve da 3. Una squadra che crea tanto e ha avuto momenti dominanti anche a Madrid, ma che soffre due scompensi evidenti: un quoziente fra tiri presi e gol subiti pessimo (il penultimo in A), segno di un portiere poco performante. E un rapporto fra occasioni create e gol fatti che non rende giustizia a quanto viene prodotto", analizza il Corriere della Sera.