"Ecco perché la società si aspetta che da domani, nello scomodo anticipo della 22a giornata contro il Pisa a San Siro, l’Inter riprenda a marciare spedita senza guardarsi troppo indietro. È un weekend molto importante, perché prevede l’incrocio tra le altre quattro concorrenti a una poltrona Champions: il Milan all’Olimpico contro la Roma e il Napoli allo Stadium contro la Juventus potrebbero non vincere, consentendo finalmente a Chivu di pianificare la fuga. A patto, naturalmente, di battere il Pisa di Gilardino che già ha sfiorato il colpo a San Siro contro il Milan. È questa probabilmente la partita più difficile del miniciclo che precederà Inter-Juventus, perché capita a sole 72 ore di distanza dalla logorante sfida all’Arsenal. A seguire l’Inter giocherà tre volte in trasferta, anzi quattro se contiamo il campo neutro di Monza dove si esibirà il 4 febbraio in Coppa Italia contro il Torino: a Dortmund mercoledì 28, per chiudere il maxi girone europeo, poi a Cremona domenica 1 e infine a Reggio Emilia contro il Sassuolo l’8 febbraio".
© RIPRODUZIONE RISERVATA