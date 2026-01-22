"Ad Appiano Gentile lo hanno stabilito da tempo: «L’obiettivo è lo scudetto», ha svelato Akanji alla vigilia della partita contro l’Arsenal che ha confermato il disagio collettivo nei percorsi d’alta quota. Ma in una «maratona», come Cristian Chivu considera la Serie A, valgono anche i tantissimi punti conquistati contro le piccole. L’Inter fin qui ha lasciato soltanto gloria all’Udinese, alla seconda giornata del girone d’andata, e poi ha battuto tutte le squadre dal sesto posto in giù. Non solo. Dalla quarta di campionato, l’Inter ha conquistato 46 punti in 18 partite, una media di 2,55 che se proiettata sulle 28 giornate ne frutterebbe 97: nessuna delle rivali potrebbe mai reggere un ritmo simile", spiega La Gazzetta dello Sport.