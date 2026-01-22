FC Inter 1908
Dopo la sconfitta contro l'Arsenal in casa Inter si pensa già alla prossime sfide. Domani sera a San Siro arriverà il Pisa di Gilardino
Dopo la sconfitta contro l'Arsenal in casa Inter si pensa già alla prossime sfide. Domani sera a San Siro arriverà il Pisa di Gilardino e la squadra di Chivu vuole continuare il percorso positivo in campionato.

"Ad Appiano Gentile lo hanno stabilito da tempo: «L’obiettivo è lo scudetto», ha svelato Akanji alla vigilia della partita contro l’Arsenal che ha confermato il disagio collettivo nei percorsi d’alta quota. Ma in una «maratona», come Cristian Chivu considera la Serie A, valgono anche i tantissimi punti conquistati contro le piccole. L’Inter fin qui ha lasciato soltanto gloria all’Udinese, alla seconda giornata del girone d’andata, e poi ha battuto tutte le squadre dal sesto posto in giù. Non solo. Dalla quarta di campionato, l’Inter ha conquistato 46 punti in 18 partite, una media di 2,55 che se proiettata sulle 28 giornate ne frutterebbe 97: nessuna delle rivali potrebbe mai reggere un ritmo simile", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Ecco perché la società si aspetta che da domani, nello scomodo anticipo della 22a giornata contro il Pisa a San Siro, l’Inter riprenda a marciare spedita senza guardarsi troppo indietro. È un weekend molto importante, perché prevede l’incrocio tra le altre quattro concorrenti a una poltrona Champions: il Milan all’Olimpico contro la Roma e il Napoli allo Stadium contro la Juventus potrebbero non vincere, consentendo finalmente a Chivu di pianificare la fuga. A patto, naturalmente, di battere il Pisa di Gilardino che già ha sfiorato il colpo a San Siro contro il Milan. È questa probabilmente la partita più difficile del miniciclo che precederà Inter-Juventus, perché capita a sole 72 ore di distanza dalla logorante sfida all’Arsenal. A seguire l’Inter giocherà tre volte in trasferta, anzi quattro se contiamo il campo neutro di Monza dove si esibirà il 4 febbraio in Coppa Italia contro il Torino: a Dortmund mercoledì 28, per chiudere il maxi girone europeo, poi a Cremona domenica 1 e infine a Reggio Emilia contro il Sassuolo l’8 febbraio".

 

