Roma-Inter, i numeri: nerazzurri super all’Olimpico, ma occhio a Soulé

L’Inter vuole proseguire la striscia positiva che la vede imbattuta nelle ultime otto trasferte contro la Roma in Serie A, con uno ‘score’ di 5 vittorie e 3 pareggi.

I nerazzurri hanno vinto tutte le quattro più recenti e non ha mai registrato nove gare fuori casa di fila senza sconfitta contro i giallorossi.