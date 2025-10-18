L’Inter vuole proseguire la striscia positiva che la vede imbattuta nelle ultime otto trasferte contro la Roma in Serie A, con uno ‘score’ di 5 vittorie e 3 pareggi.
news
Roma-Inter, i numeri: nerazzurri super all’Olimpico, ma occhio a Soulé
I nerazzurri hanno vinto tutte le quattro più recenti e non ha mai registrato nove gare fuori casa di fila senza sconfitta contro i giallorossi.
All’Olimpico, questa sera, i fari saranno puntati su Lautaro, che ha segnato nelle ultime tre presenze con l’Inter tra tutte le competizioni (4 reti). Il Toro solo 3 volte ha trovato la rete in almeno 4 match consecutivi, come riporta Il Corriere dello Sport.
Dall’altra parte, la Roma ha vinto il match più recente contro l’Inter in campionato lo scorso 27 aprile a San Siro, dopo che aveva ottenuto un solo successo nelle precedenti 15 sfide.
I giallorossi puntano tanto su Soulé - in gol nell’ultima sfida giocata contro l’Inter il 27 aprile 2025 - ha preso parte ad almeno una rete in ciascuna delle sue ultime tre gare di campionato (2 marcature e 2 assist). Potrebbe essere coinvolto in un gol in 4 presenze di fila per la prima volta in A.
© RIPRODUZIONE RISERVATA