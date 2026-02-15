I nerazzurri vincono un derby d'Italia macchiato dal grave abbaglio di La Penna, che espelle erroneamente Kalulu

Fabio Alampi Redattore 15 febbraio 2026 (modifica il 15 febbraio 2026 | 09:02)

L'Inter vince, la Juventus non demerita, La Penna sbaglia. È questa la sintesi del derby d'Italia fornita dal Corriere dello Sport: "La sassata di Zielinski ha chiuso un derby d'Italia esaltante e pazzesco, spedendo in orbita l'Inter all'ultimo respiro: 3-2 al novantesimo per volare di nuovo a più 8 sul Milan, ma la Juve non meritava di perdere e non solo perché l'espulsione di Kalulu (un abbaglio dell'arbitro La Penna, ingannato da Bastoni) ha avuto un peso determinante sulla partita.

In dieci per l'intero secondo tempo, i bianconeri hanno sofferto (com'era naturale) senza arretrare di un centimetro, hanno avuto la forza di attaccare, reagire dopo il gol di Esposito e pareggiare un'altra volta, dimostrando gioco, spessore e personalità. Una prova di grande coraggio, a dispetto del risultato. Chivu è stato premiato dai cambi e dalla ricchezza di una panchina infinita.

Il derby d'Italia vale come una cartolina azzurra per Gattuso. Hanno segnato Cambiaso, Locatelli e Pio Esposito, uno che ci può portare dritto al Mondiale. Dimarco solito protagonista. Peccato McKennie (doppio assist) non sia italiano, perché ci farebbe comodo come Zielinski: un gol pazzesco del polacco, con le ultime energie e la tecnica del campione che riesce a trovare l'angolo giusto. Quel pallone, sfilato sotto le gambe di Loca, ha fulminato Di Gregorio, costretto ad arrendersi dopo una lunga serie di prodezze e l'errore iniziale".