TS – Juventus furiosa, pretenderà spiegazioni. Inter, Bastoni rischia la squalifica

Fa discutere l'espulsione di Kalulu, che ha costretto i bianconeri a giocare più di un tempo in inferiorità numerica
Fabio Alampi Redattore 

Inter-Juventus è destinata a lasciare strascichi pesanti e velenosi: l'espulsione di Kalulu, arrivata dopo una simulazione di Bastoni, ha fatto infuriare i bianconeri, costretti a giocare più di un tempo in inferiorità numerica. Dopo le dichiarazioni dei vertici del club piemontese, già in giornata sono attese altre conseguenze, come scrive Tuttosport: "Monta la rabbia. L'espulsione di Kalulu, generata dalla simulazione di Bastoni (il francese era già stato ammonito al 32'), cambia il corso di Inter-Juve. La influenza, la determina, la altera. Condiziona una partita sì bellissima, ma che dal minuto 42 non sarà più la stessa".

"La società già in giornata pretenderà delle spiegazioni, che però non cambieranno l'epilogo della notte di San Siro: la sconfitta non è reversibile. Kalulu non potrà essere graziato, al contrario su Bastoni ogni scenario è aperto su ciò che verrà: può rischiare una squalifica. Se non la dovesse rimediare, rimarrà la pessima figura in mondovisione: l'esultanza al cartellino rosso per il francese si commenta da sola. Immagini che fanno malissimo al calcio italiano e che faranno un giro lungo, con l'auspicio che inducano il centrale nerazzurro a riflettere".

