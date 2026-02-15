Inter-Juventus è destinata a lasciare strascichi pesanti e velenosi: l'espulsione di Kalulu, arrivata dopo una simulazione di Bastoni, ha fatto infuriare i bianconeri, costretti a giocare più di un tempo in inferiorità numerica. Dopo le dichiarazioni dei vertici del club piemontese, già in giornata sono attese altre conseguenze, come scrive Tuttosport: "Monta la rabbia. L'espulsione di Kalulu, generata dalla simulazione di Bastoni (il francese era già stato ammonito al 32'), cambia il corso di Inter-Juve. La influenza, la determina, la altera. Condiziona una partita sì bellissima, ma che dal minuto 42 non sarà più la stessa".