Inter-Juventus è destinata a lasciare strascichi pesanti e velenosi: l'espulsione di Kalulu, arrivata dopo una simulazione di Bastoni, ha fatto infuriare i bianconeri, costretti a giocare più di un tempo in inferiorità numerica. Dopo le dichiarazioni dei vertici del club piemontese, già in giornata sono attese altre conseguenze, come scrive Tuttosport: "Monta la rabbia. L'espulsione di Kalulu, generata dalla simulazione di Bastoni (il francese era già stato ammonito al 32'), cambia il corso di Inter-Juve. La influenza, la determina, la altera. Condiziona una partita sì bellissima, ma che dal minuto 42 non sarà più la stessa".
TS – Juventus furiosa, pretenderà spiegazioni. Inter, Bastoni rischia la squalifica
TS – Juventus furiosa, pretenderà spiegazioni. Inter, Bastoni rischia la squalifica
Fa discutere l'espulsione di Kalulu, che ha costretto i bianconeri a giocare più di un tempo in inferiorità numerica
"La società già in giornata pretenderà delle spiegazioni, che però non cambieranno l'epilogo della notte di San Siro: la sconfitta non è reversibile. Kalulu non potrà essere graziato, al contrario su Bastoni ogni scenario è aperto su ciò che verrà: può rischiare una squalifica. Se non la dovesse rimediare, rimarrà la pessima figura in mondovisione: l'esultanza al cartellino rosso per il francese si commenta da sola. Immagini che fanno malissimo al calcio italiano e che faranno un giro lungo, con l'auspicio che inducano il centrale nerazzurro a riflettere".
