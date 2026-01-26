"Adesso però per tre giorni Chivu non parlerà più di certe beghe di condominio. Mercoledì l’Inter chiuderà a Dortmund il girone di Champions League e, dopo tre sconfitte di fila che l’hanno scacciata dalla Top 8, cercherà di strappare il difficile pass per gli ottavi senza passare per la tagliola dei playoff. L’andata degli spareggi, tra l’altro, capiterebbe subito dopo la partita contro la Juventus", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"Battere il Borussia, sperando negli incastri favorevoli degli altri risultati, è anche un’assicurazione contro lo stress che può costare punti preziosi in campionato. E poi nel piano industriale condiviso con la società, il passaggio alla seconda fase di Champions è un obiettivo esplicito, soprattutto per gli 11 milioni che arricchirebbero la voce ricavi del bilancio", aggiunge Gazzetta.