"Dall'Iceman" Sommer che blocca due volte Dybala ed è reattivo anche su Hermoso e Soulé fino ad Akanji che è "un professore sembra giocare all'Inter da una vita". Le pagelle di TuttoSport raccontano la vittoria nerazzurra all'Olimpico attraverso i suoi uomini e il loro rendimento.

Tra i migliori ci sono Acerbi, Barella ("Fa un lancio che farebbe invidia a Calhanoglu in occasione del gol rompighiaccio. Dopo l’uscita di Calhanoglu, va a fare il play"), Mkhitaryan (Come una molla, appena l’Inter riconquista palla, verticalizza. Prestazione da cattedratico e se avesse pure segnato...") e Bonny (" Sotto gli occhi di “Tikus” allo stadio, ma da tifoso, sul gol fa un movimento alla Thuram. Ah, l’avesse avuto già una stagione fa, l’Inter..." . Per loro tutti 7.