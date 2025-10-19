"Dall'Iceman" Sommer che blocca due volte Dybala ed è reattivo anche su Hermoso e Soulé fino ad Akanjiche è "un professore sembra giocare all'Inter da una vita". Le pagelle di TuttoSport raccontano la vittoria nerazzurra all'Olimpico attraverso i suoi uomini e il loro rendimento.
Roma-Inter, le pagelle di TS: “Iceman Sommer. Ah se Bonny ci fosse stato un anno fa…”
Tra i migliori ci sono Acerbi, Barella ("Fa un lancio che farebbe invidia a Calhanoglu in occasione del gol rompighiaccio. Dopo l’uscita di Calhanoglu, va a fare il play"), Mkhitaryan (Come una molla, appena l’Inter riconquista palla, verticalizza. Prestazione da cattedratico e se avesse pure segnato...") e Bonny (" Sotto gli occhi di “Tikus” allo stadio, ma da tifoso, sul gol fa un movimento alla Thuram. Ah, l’avesse avuto già una stagione fa, l’Inter..." . Per loro tutti 7.
6 invece a Dumfries ("La Roma patisce la sua fisicità, anche se viaggia pericolosamente sul filo dell’ammonizione") e Lautaro ("L’ammonizione presa dopo quattro minuti trasforma il pratone dell’Olimpico in una lastra di ghiaccio, ma gestisce bene l’inconveniente") ed Esposito ("Fa legna, ma di qualità") che lo ha sostituito.
(Fonte: TuttoSport) esta vittoria consecutiva e primo posto in A (in attesa del Milan): applausi.
