Secondo il Corriere dello Sport, la direzione di Massa in Roma-Inter è da 5,5 in pagella. Mancano alcuni cartellini ma non solo

"Massa non commette gravi errori, ma in una gara ruvida, piena di contatti fin dall'inizio, non riesce a mantenere un metro lineare. E a volte dà l'impressione di inseguire la partita più che di esserne in controllo. Subito manca l'ammonizione a Calhanoglu per l'intervento su Mancini. L'imprudenza sembrava esserci. Alla fine la partita si conclude con 7 ammonizioni", sottolinea il quotidiano.

"Al 32’ del primo tempo la rischia anche Acerbi che cade a terra simulando di aver subito un colpo violento da Celik. Un tocco sulla schiena lo riceve, ma è davvero lieve. Massa sorvola, anche se la simulazione è stata evidente", aggiunge poi il CorSport che poi ricorda come Ndicka, già ammonito, rischia grosso facendo fallo su Lautaro ad inizio secondo tempo.