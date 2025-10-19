Secondo il Corriere dello Sport, la direzione di Massa in Roma-Inter è da 5,5.
Moviola Roma-Inter, CorSport: “Massa non commette gravi errori ma non riesce a…”
"Massa non commette gravi errori, ma in una gara ruvida, piena di contatti fin dall'inizio, non riesce a mantenere un metro lineare. E a volte dà l'impressione di inseguire la partita più che di esserne in controllo. Subito manca l'ammonizione a Calhanoglu per l'intervento su Mancini. L'imprudenza sembrava esserci. Alla fine la partita si conclude con 7 ammonizioni", sottolinea il quotidiano.
"Al 32’ del primo tempo la rischia anche Acerbi che cade a terra simulando di aver subito un colpo violento da Celik. Un tocco sulla schiena lo riceve, ma è davvero lieve. Massa sorvola, anche se la simulazione è stata evidente", aggiunge poi il CorSport che poi ricorda come Ndicka, già ammonito, rischia grosso facendo fallo su Lautaro ad inizio secondo tempo.
Nessun problema per il VAR, mai chiamato in causa. Ok il gol di Bonny, come dimostrato ampiamente dalle immagini che confermano come sia stato Celik a tenere in gioco il francese.
