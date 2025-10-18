Ospite di Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni a Radio Dee Jay, Beppe Bergomi ha parlato anche di Roma-Inter ai loro microfoni. Queste le parole dell'ex capitano nerazzurro sulla sfida di questa sera e non solo perché ha avuto anche modo di dire la sua su Pio Esposito.
Bergomi: “Esposito o Camarda, ecco chi scelgo. Un acquisto ha cambiato l’Inter di Chivu”
-Camarda o Esposito?
Adesso Pio Esposito. Dico adesso perché è andato anche in Nazionale, ha giocato e segnato. Hanno età diverse. Hanno sicuramente caratteristiche diverse. Ad esempio è più veloce Camarda, più bravo spalle alle porta Esposito e ha più esperienza arriva dalla Serie B. In questo momento ha una situazione ideale all'Inter, quando entra tutti gli vogliono bene. E poi lo vedo maturo. Segna ed esulta il giusto, dà grande disponibilità. Maturo per i 20 annni che fa e mi fa ben sperare.
-Che ti aspetti da Roma-Inter?
Penso che Chivu non la snaturerà e quindi aggredirà. Sta facendo la pressione più alta e c'è un giocatore che ha inserito, Akanji ,che ha dato un plus all'Inter, Pavard era un po' calo. Lui viene da Guardiola ed è arrivato qua e ha numeri interessanti quindi permette all'Inter di essere più aggressiva. L'Inter di questi tempi l'anno scorso segnava tantissimo, all'inizio Chivu cercava di frenare Bastoni ma ora riesce a farlo spingere e crea più situazioni. Più offensiva la posizione di Calhanoglu e c'è pressione forte anche sul portiere.
-La Roma?
Mi piace la fase difensiva Mancini e Ndicka difficilmente sbagliano gara e con il sistema Gasperini li trovi anche avanti. Mi piace come difende questa squadra, specie dopo la scorsa stagione. Gasperini può migliorare anche in attacco, ma ha bisogno di tempo.
-Rabiot e Pulisic niente Fiorentina?
Sono due assenze importanti per il Milan. Ci aspettiamo tanto da Leao.
-La Juve?
Dovrà dare una svolta Tudor perché Yldiz e Conceicao devono giocare sempre, il primo talento puro e il secondo accende la squadra. Vlahovic è la migliore punta a disposizione, dovrebbe secondo me passare al 4-4-2
