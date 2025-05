"Al termine della vana (ai fini dello scudetto) vittoria in casa del Como, infatti, era scattato il rompete le righe. Ma nel week-end, comunque, sull’onda dei festeggiamenti del Napoli, tra i nerazzurri ha continuato ad aleggiare la delusione per lo scudetto mancato. Così, l’appuntamento di ieri è stata anche l’occasione per archiviare l’amarezza e caricarsi per ripartire in vista della finale di Champions. Tra i segreti dell’Inter di Inzaghi, c’è proprio lo spogliatoio: la sua forza, la sua compattezza, il suo profondo senso di appartenenza. Sono tutte risorse che finora hanno consentito, non solo di vincere e conquistare trofei, ma anche di affrontare e superare le difficoltà, nonché digerire le sconfitte. Il fatto di aver lasciato per strada le chances per fare il bis può trasformarsi in uno stimolo supplementare per salire in vetta all’Europa. Almeno è il messaggio che si sono trasmessi Lautaro e compagni: la Champions è il modo migliore per dimenticare lo scudetto e soprattutto per entrare definitivamente nella storia. I nerazzurri, insomma, sono pronti a tutto e anche oltre per inseguire l’ultimo traguardo. Hanno già superato ostacoli del calibro di Bayern e Barcellona: ora non resta che il Paris Saint Germain. Ovviamente non è possibile promettere una vittoria, ma dare il massimo sì. Con la convinzione, peraltro, di avere tutti i mezzi e le possibilità per compiere l’impresa".