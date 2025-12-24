È terminato in anticipo il 2025 di Ange-Yoan Bonny: l'attaccante francese ha rimediato una leggera distorsione al ginocchio sinistro in allenamento, e salterà sicuramente la gara in programma contro l'Atalanta domenica 28 dicembre. Il Corriere dello Sport prova a stilare i tempi di recupero: "A causa di una leggera distorsione al ginocchio sinistro accusata in allenamento, l'Inter dovrà rinunciare al suo attaccante per circa 10-15 giorni e un nuovo check verrà fatto all'inizio della prossima settimana per capire i progressi in base alle terapie dei prossimi giorni. La punta francese di certo salterà i match contro Atalanta e Bologna, provando a tornare tra la sfida di Parma del 7 gennaio e quella contro il Napoli quattro giorni dopo per dare un'alternativa in più all’attacco nerazzurro".
news
Inter, per Bonny nuovo controllo settimana prossima: ecco quando può rientrare
"Prima di quella sfida Bonny dovrà mettere nelle gambe almeno 3 o 4 allenamenti con il resto del gruppo. Si tratta di una condizione imprescindibile secondo il metodo imposto da Chivu, che punta sulla massima cautela e per questo vuole una solida base di lavoro da parte del singolo prima di lanciarlo nuovamente nella mischia.
Quella di Bergamo per Bonny sarà la seconda sfida stagionale da indisponibile, dopo lo stato febbrile che gli aveva fatto saltare la trasferta di Pisa, mentre contro la squadra di Palladino dovrebbe essere Thuram ad affiancare Lautaro in attacco. Di conseguenza le rotazioni contro il Bologna dovrebbero poi favorire la presenza dal primo minuto di Pio Esposito, anche se tra le due partite ci sarà comunque una settimana di tempo per recuperare le energie".
© RIPRODUZIONE RISERVATA