È terminato in anticipo il 2025 di Ange-Yoan Bonny: l'attaccante francese ha rimediato una leggera distorsione al ginocchio sinistro in allenamento, e salterà sicuramente la gara in programma contro l'Atalanta domenica 28 dicembre. Il Corriere dello Sport prova a stilare i tempi di recupero: "A causa di una leggera distorsione al ginocchio sinistro accusata in allenamento, l'Inter dovrà rinunciare al suo attaccante per circa 10-15 giorni e un nuovo check verrà fatto all'inizio della prossima settimana per capire i progressi in base alle terapie dei prossimi giorni. La punta francese di certo salterà i match contro Atalanta e Bologna, provando a tornare tra la sfida di Parma del 7 gennaio e quella contro il Napoli quattro giorni dopo per dare un'alternativa in più all’attacco nerazzurro".